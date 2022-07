Pas på: Corona er ikke et overstået kapitel på ferien

Er der stadig grund til at frygte skrappe indrejseregler, coronapas og potentiel coronasmitte på ferien?

Og bør man stadig tegne forsikringer, hvis der opstår coronabøvl, imens man er i udlandet?

’Ja’, er det korte og enstemmige svar fra en række forsikringsselskaber.

Hos forsikringsselskabet Topdanmark oplever man lige nu travlhed ved telefonerne, fordi bekymrede danskere har presserende spørgsmål om deres dækninger i forbindelse med rejser til udlandet.

Spørgsmålene til forsikringsselskaberne handler i mange tilfælde dog ikke direkte om de klassiske corona-udfordringer. Derimod omhandler de afledte effekter af pandemien.

Antallet af henvendelser til Topdanmark er i løbet af den seneste måned steget med 28 procent sammenlignet med samme periode før corona, i 2019. Seks ud af ti opkald handler i skrivende stund ikke om indrejserestriktioner og lignende - de handler om kaos i lufthavnen.

- Lige nu oplever vi ekstraordinær travlhed grundet efterveer fra corona, som betyder, at én af de helt store udfordringer denne sommer kan blive at nå sit fly, da lufthavne og rejseselskaber mangler personale i alt fra check-in skrankerne til sikkerhedskontrollen, siger Carsten Elmose, som er privatdirektør i Topdanmark, til Ekstra Bladet.

Han henviser til, at mange sektorer inden for rejsebranchen så sig nødsaget til at fyre store dele af deres personale under pandemien på grund af manglende rejseaktivitet.

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Umuligt at rejse til visse lande

Står man i en situation, hvor man misser sit fly, fordi man står i en lang kø til sikkerhedskontrollen, dækker rejseforsikringen hos Topdanmark, hvis man er mødt op til tiden og har haft styr på de nødvendige rejsedokumenter og alligevel uforskyldt kommer for sent til flyet.

Og det er fortsat en god idé at undersøge destinationens restriktioner og krav grundigt i god tid inden afrejse, fortæller forsikringsselskaberne. Der er nemlig coronarestriktioner i en del lande, specielt i Asien, som besværliggør eller ligefrem umuliggør rejser.

- Der kan for eksempel være krav om vaccination af børn, som vi i Danmark ikke tilbyder endnu, og som gør det umuligt at rejse ind i nogle lande. Da de fleste restriktioner er ophævet i Europa, oplever vi, at mange af vores kunder glemmer, at situationen ser anderledes ud i andre dele af verden, siger Carsten Elmose.

Rejseforsikring dækker bredt

En rejseforsikring dækker som oftest ikke bare i forhold til corona, men også en lang række andre sygdomme og skader, som kan opstå under ferien, og derfor kan det under alle omstændigheder svare sig at tegne en sådan forsikring forud for rejsen, lyder opfordringen fra Susanne Lindhage, pressechef i Tryg Danmark.

- Vi dækker (corona, red.) som ved enhver anden akut opstået sygdom. Vi dækker lægebehandling, medicin og ekstraudgifter til forlænget ophold, hvis rejsen eksempelvis forlænges grundet isolation påkrævet af myndighederne, siger hun.

Vær dog opmærksom på, at der er stor variation i, hvad forsikringer dækker, afhængig af hvor du har tegnet forsikring, samt hvilken konkret forsikring du har tegnet hos dit forsikringsselskab. Tjek det derfor på forhånd, før du rejser.

