Quiz: Mystiske ruiner

Skal ferien helst minde lidt om en historie-ekskursion?

Og er du ved at løbe tør for idéer til, hvor du skal holde timelange foredrag for familien næste gang?

Så få lidt inspiration med denne lille quiz.

Verdens oldgamle ruiner 7 spørgsmål Start quizzen Arkivfoto: Sung Shin/Unsplash Spørgsmål 1 af 7 1. Stonehenge er et forhistorisk monument i England, der består af en række monolitter. Hvor meget vejer stenene i gennemsnit? A A. Cirka 8 tons B B. Cirka 25 tons C C. Cirka 52 tons Arkivfoto: Stephanie Morcinek/Unsplash Spørgsmål 2 af 7 2. Myter og sagn kendetegner Påskeøens moai-statuer. De blev opført af polynesiere for 1200-1500 år siden, men hvor mange er der i alt? A A. 149 moai’er B B. 304 moai’er C C. 887 moai’er Arkivfoto: Ruben Hanssen/Unsplash Spørgsmål 3 af 7 3. Det enorme tempelkompleks Teotihuacán ligger ved Mexico City. Hvem opførte de himmelstræbende pyramider? A A. Mayaerne B B. Inkaerne C C. Aztekerne Arkivfoto: Ahmad Qaisieh/Unsplash Spørgsmål 4 af 7 4. I Jordans golde ørken finder man den imponerende oldtidsby Petra, der er hugget ind i en labyrintisk klippeside. Petra er kendt fra en populær film. Hvilken? A A. Lawrence af Arabien (1962) B B. Indiana Jones og det sidste korstog (1989) C C. Ringenes Herre – de to tårne (2002) Arkivfoto: Victor Malyushev/Unsplash Spørgsmål 5 af 7 5. Delfi var et af de helligste steder i antikkens Grækenland. Hvad blev det brugt til? A A. Profeti B B. Begravelser C C. Trolddom Arkivfoto: Alain Bonnardeaux/Unsplash Spørgsmål 6 af 7 6. Borobudur er det største buddhistiske monument i verden. I hvilket land ligger det? A A. Myanmar B B. Cambodja C C. Indonesien Arkivfoto: Clodagh Kilcoyne Spørgsmål 7 af 7 7. Newgrange er en sagnomspunden gravhøj i stenalderkomplekset Brú na Bóinne i Irland. Hvor gammel er den? A A. 3700 år B B. 4500 år C C. 5200 år 1. Stonehenge er et forhistorisk monument i England, der består af en række monolitter. Hvor meget vejer stenene i gennemsnit? A. Cirka 8 tons (dit svar) B. Cirka 25 tons (dit svar) C. Cirka 52 tons (dit svar) 2. Myter og sagn kendetegner Påskeøens moai-statuer. De blev opført af polynesiere for 1200-1500 år siden, men hvor mange er der i alt? A. 149 moai’er (dit svar) B. 304 moai’er (dit svar) C. 887 moai’er (dit svar) 3. Det enorme tempelkompleks Teotihuacán ligger ved Mexico City. Hvem opførte de himmelstræbende pyramider? A. Mayaerne (dit svar) B. Inkaerne (dit svar) C. Aztekerne (dit svar) 4. I Jordans golde ørken finder man den imponerende oldtidsby Petra, der er hugget ind i en labyrintisk klippeside. Petra er kendt fra en populær film. Hvilken? A. Lawrence af Arabien (1962) (dit svar) B. Indiana Jones og det sidste korstog (1989) (dit svar) C. Ringenes Herre – de to tårne (2002) (dit svar) 5. Delfi var et af de helligste steder i antikkens Grækenland. Hvad blev det brugt til? A. Profeti (dit svar) B. Begravelser (dit svar) C. Trolddom (dit svar) 6. Borobudur er det største buddhistiske monument i verden. I hvilket land ligger det? A. Myanmar (dit svar) B. Cambodja (dit svar) C. Indonesien (dit svar) 7. Newgrange er en sagnomspunden gravhøj i stenalderkomplekset Brú na Bóinne i Irland. Hvor gammel er den? A. 3700 år (dit svar) B. 4500 år (dit svar) C. 5200 år (dit svar) Tag quizzen igen

