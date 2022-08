Rammer tusindvis af danskere: Maveonde ødelægger ferien

Solskin, lækker mad, kølige drikkevarer og ren afslapning er for manges vedkommende opskriften på en idyllisk ferie.

Planerne om den perfekte ferie kan imidlertid let blive spoleret af en ubehagelig og ubuden gæst: Maveonde.

Dårlig mave og utallige ture på toilettet er nemlig årsag til, at tusindvis af danskere får ødelagt én eller flere feriedage årligt.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige.

Her svarer hver fjerde af de adspurgte, at de har oplevet at få ødelagt én eller flere feriedage på grund af maveonde.

Typisk ferieskade

Maveonde er et rejseproblem, som i mange år har været utroligt udbredt, forklarer chef for forretningsudvikling i Gouda Rejseforsikring, Louise Hertzum Andersen i en pressemeddelelse.

- Selvom det er nærliggende at tro, at eksempelvis aflyste fly og ridser i lejebilen er de mest typiske skader i forbindelse med ferie, så ser vi hver sommer, at dårlig mave er en af de hyppigste enkeltstående ferieskader, siger hun og fortsætter:

- Dårlig mave kan ofte kræve lægebesøg og brug for medicin eller i værste tilfælde gøre, at man ikke kan rejse hjem og i stedet skal have hjælp af sin rejseforsikring til at booke ekstra overnatninger og en ny hjemrejse. Hvis man ikke har rejseforsikring, er det en udgift, man står helt alene med.

Vær obs på dette

Oftest er det personlig hygiejne eller mad og drikke, der er skyld i, at et så stort antal danskere døjer med maven, når de er på udlandsrejser.

Blandt andet er det ikke altid, at vores sarte maver kan tåle det vand, der kommer ud af vandhanen, ligesom det ikke altid er nemt at fordøje noget af det eksotiske mad, der laves på ferien, fordi vi ikke er vant til det.

Dertil kan dårlig hygiejne i især buffeter være skyld i maveproblemer.

- Generelt er der flere ting, man kan gøre, for at forsøge at undgå ubehagelige maveproblemer på sin rejse. Det er blandt andet at være ekstra opmærksom på sin hygiejne, når man bevæger sig rundt i miljøer, man ikke er vant til.

- Og så skal man måske også tænke lidt ekstra over, hvad man spiser, og hvordan det er blevet opbevaret og tilberedt, forklarer Louise Hertzum Andersen.

Hvis uheldet er ude, og man bliver så syg på sin rejse, at man ikke kan deltage i forudbetalte aktiviteter, bør man kontakte sin rejseforsikring for at undersøge mulighederne for at få kompensation på de tabte feriedage.

Sådan behandler du maveonde

Får du dårlig mave på ferien, bør du følge disse råd:

Drik masser af væske

For at undgå dehydrering er det vigtigt at indtage rigeligt med væske - gerne væske, som indeholder sukker og små mængder af salt.

Dette kan fås i færdigblandinger, hvilket særligt anbefales til små børn, men det man kan også blande det selv:

Bland en liter kogt vand med otte teskefulde sukker, en teskefuld salt og saften af to appelsiner.

Køb mavemedicin i håndkøb

Der findes forskellige midler mod maveonde, som du kan købe i håndkøb på apoteket, og som typisk er ret effektive. Det kan som regel afkorte varigheden af sygdom med et par dage.

Her skal du opsøge læge

Hvis du oplever alvorlig væskemangel, du får høj feber, får blodig diarré eller har været syg med maveonde i mere end syv dage, bør du opsøge lægehjælp. Vær ekstra opmærksom på børn og ældre.



