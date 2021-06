Rejsedirektør: - Jeg har ikke set så lave priser i 20 år

Selvom nye rejsevejledninger betyder, at det atter er muligt for danskerne at rejse ud på ferie, er både prisniveau og efterspørgslen lavere end sædvanligt

Ovenpå en isoleret coronavinter er det så småt atter muligt for danskerne at rejse mod varmere himmelstrøg på sommerferie.

Lige nu kan man oven i købet gøre et sandt kup på billige rejser, lyder det fra de to rejsesites Travelmarket og Momondo, som Ekstra Bladet har talt med.

- Charter og pakkerejser i den absolutte højsæson er prismæssigt meget attraktive i denne tid, fortæller Ole Stouby, direktør hos Travelmarket.

- Jeg har i de seneste 20 år ikke set så billige rejser på nuværende tidspunkt, så de rejselystne danskere har virkelig mulighed for at gøre et kup i disse uger.

Ekstremt billigt

Fra Travelmarket lyder det, at det især er europæiske storbyer som Paris, Rom, London og Barcelona, der er 'enormt billige' sammenlignet med 2019.

Hos Momondo er det især Storbritannien og Østeuropa, der er billige rejsedestinationer lige nu, men kunderne er især glade for at booke rejse til Spanien og Portugal, selvom priserne her altså er på vej op.

- Priserne er stigende, selvom de fortsat er lave sammenlignet med fx april. Efterspørgslen er stigende, men vi ligger altså stadig under niveau i forhold til før corona, fortæller Momondos danske talsperson Per Christiansen.

De billigste flybilletter lige nu: Destination Gennemsnitlig pris for en flybillet Manchester, England 533 DKK Prag, Tjekkiet 562 DKK Gdansk, Polen 582 DKK London, England 584 DKK Krakow, Polen 612 DKK Budapest, Ungarn 640 DKK Berlin, Tyskland 746 DKK Dublin, Irland 758 DKK Bruxelles, Belgien 866 DKK Edinburgh, Skotland 871 DKK Kilde: Momondo, 3. juni 2021

Billige pakker

Det er ikke kun flybilletter, der er billige i øjeblikket, men også charter- og pakkerejser har rekordlave priser.

Her er der blandt andet tale om en tur til Bologna fra Billund til bare 2095 kroner. Det er altså inklusiv et firestjernet hotel med syv overnatninger, samt fly tur/retur. Det samme gør sig gældende, hvis du vil til Tyrkiet.

Her kan du, hvis du flyver fra København, komme tur/retur i skolernes sommerferie, med otte overnatninger på hotel for 1395 kroner, ifølge Ole Stouby fra Travelmarket.

Så billige er pakkerejser lige nu Priserne på de fem udvalgte destinationer inkluderer fly og hotel i otte dage i skolernes sommerferie Tyrkiet Kroatien Fra København 1.395 kr 2.150 kr Fra Billund 1.495 kr Spanien Grækenland Malta Fra København 2.625 kr 1.725 kr Fra Billund 2.195 kr 2.045 kr 2.155 kr Kilde: Travelmarket

Efterspørgslen stiger

Fra Momondo lyder det, at også antallet af flysøgninger er på vej op, selvom der et stykke vej til et 2019-niveau.

3. juni 2021 var der nemlig 38 procent færre søgninger på flyrejser end samme dato i 2019.

Derfor er det måske en god idé at bruge weekenden på at bestille sommerens rejse, hvis man vil have del i de fordelagtige priser. Dog er det også en god idé at skele til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, så man undgår at skulle en tur i karantæne ved hjemkomsten.