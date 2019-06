Sådan flyver du næsten på 1. klasse

At flyve på 1. klasse har indtil nu været et minde fra fortiden, hvis rejsen skal foregå ud af København. Selvom vi er et rigt land, er der ganske enkelt for få rejsende, der er parat til at betale den vulgære overpris på ruter til og fra Danmark.

Konsekvensen er, at for eksempel Emirates flyver uden 1. klasse med sin A380-dobbeltdækker, ligesom andre flyselskaber alene tilbyder business class som det dyreste produkt.

Men nu forsøger Qatar Airways sig med en ny type af sæder på netop business class, der har nogle af de kvaliteter, du normalt skal på 1. klasse for at opleve.

Et af verdens første A350-1000-fly besøgte i denne uge lufthavnen i København. Foto: Heine Jørgensen

Masser af privatliv

Qsuite hedder kabinen, som rejsende til Doha kan opleve på udvalgte afgange fra og til København. Og Ekstra Bladet fik i denne uge mulighed for at se kabinen på et af verdens første Airbus A350-1000, der er en forlænget udgave af konkurrenten til Boeings Dreamliner.

Det vil dog typisk være på netop en Boeing 777, at danske kunder kan opleve sæderne fra København. Og de er, som navnet afslører, små suiter, der er placeret i den forreste del af flyet. Hvis man har brug for privatliv, er der både en høj dør og afskærmning, der kan hejses mellem passagererne.

Modsat på økonomiklasse længere tilbage i flyet, er sæderne i Qsuite-afdelingen sat op som 1-2-1. Altså med to sæder i midten og et sæde ved hver af flyets sider.

To sæder kan slås sammen til en dobbeltseng. Og hvis du rejser alene, har hver suite mulighed for at blive til en 2 meter lang seng. Foto: Heine Jørgensen

Så meget plads får du for 120.000 kroner, hvis I er fire på tur. Pr-foto

Bag om Qsuite Sædets bredde: 54,6 centimeter Sædets længde (som seng): 200 centimeter Dørens højde: 135 centimeter Bordets størrelse: 45 x 64 centimeter Fjernsynet: 22 tommer Typisk pris for en returbillet: 30.000 kroner

Der er rigeligt med knapper af betjene sædet med. Foto: Heine Jørgensen

Dobbeltseng eller stue

Derfor er der heller ikke sparet på ekstra rum omkring de få sæder. Der er plads til en taske i et stort rum lige ved siden af hvert sæde. Det kan bruges som et ekstra stort armlæn, når rummet et lukket.

Der er masser af andre små rum og aflægningspladser, ligesom der ingen problemer bliver med at se tv og anden underholdning undervejs. 22 tommer er touchskærmen foran sædet. Og gider man ikke række frem og trykke, er der indbygget en touch fjernbetjening, som man kan bruge.

Som noget særligt kan rejsende få en dobbeltseng ud af at sidde ved siden af hinanden i midten af flyet. Og da cirka halvdelen af sæderne vender imod flyveretningen, er det muligt at kombinere hele fire sæder til nærmest en fælles stue, hvor for eksempel en familie eller fire forretningsrejsende får deres helt eget rum til at være sammen undervejs.

Det har også stor betydning, om flyet er nyt, og som her på økonomiklassen hos Qatar Airways er udstyret med moderne, tyndere sæder, der giver mere plads til benene og resten af dig. Foto: Heine Jørgensen

Tips til fattigrøve Det er de færreste, der har råd til at betale – eller vil ofre så meget – for de dyre sæder forrest i flyet. Men det betyder ikke, at du skal sidde som en sardin på dåse. Der findes nemlig en billig genvej til at sikre sig en rigtig god plads. Hos de fleste flyselskaber kan man mod et mindre gebyr vælge, hvor man vil sidde. Og her er det særligt pladsen ved nødudgangen, som kan være attraktiv. I hvert fald hvis du har brug for ekstra plads til benene. Der er samtidig stor forskel på, hvor du i øvrigt vælger at sætte dig. Nogle af sæderne bagerst i flyet og ved førnævnte nødudgange kan således have begrænset plads foran dig og i nogle tilfælde begrænset mulighed for at blive lænet tilbage. På hjemmesiden seatguru.com kan du tjekke netop det fly, som du skal med og finde ud af, hvor de bedste billige pladser er. Vis mere Luk

Det koster det

Prisen for en Qsuite er naturligvis høj, men det er ikke så dyrt som en ægte 1. klasses rejse. Et tjek af priserne de kommende måneder fra København til Doha afslører således, at du typisk skal have mellem 30.000 og 40.000 kroner op af lommen for en returbillet.

Men så får du også gratis adgang til den udmærkede lounge, som Qatar Airways har i Københavns Lufthavn. Og til den markant bedre som findes i Doha.

Ifølge Qatar Airways er det primært morgenafgangen fra København, der har de nye Qsuites. Men det er ikke muligt præcist at vide, om man faktisk får et af de nye sæder eller booke en billet, hvor man med sikkerhed får adgang til dem.

Problemet er nemlig, at det ikke er hele selskabets flåde, der har sæderne. Og at man derfor ikke med sikkerhed kan love, hvornår de er med på turen til eller fra København.

Men sæderne koster så heller ikke ekstra i forhold til prisen på en normal billet på business class, oplyser selskabet til Ekstra Bladet.

Køen til højre er alle dem, der skal igennem den manuelle paskontrol. Foto: Heine Jørgensen

Kom nemt i luften Rejser du med Qatar Airways og andre flyselskaber, hvis rejsemål ligger uden for Schengenområdet, skal du vise pas i lufthavnen. I København sker det primært i de nye automatiske pasmaskiner, hvor man selv scanner sit pas og bliver udsat for en ansigtsgenkendelse. Hvis man ikke er tryg ved den metode, kan man fortsat få sit pas manuelt kontrolleret, men her kan køen under spidsbelastninger blive meget lang. Uanset metoden er det dog altid en god idé at komme ud til paskontrollen mindst en halv time før, at ens fly boarder. Der er mulighed for både at handle og sidde ned i området, der ligger efter paskontrollen.

