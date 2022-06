Sådan planlægger du en budget-venlig familieferie

Billig og Bedst: På grund af diverse prisstigninger ser flere danskere sig nødsaget til at spare på årets sommerferie, som især kan være en dyr fornøjelse for børnefamilier. Der er dog flere genveje til billige ferier

Hvis man som familie gerne vil ud at rejse, men man ikke har et stort budget, så frygt ej.

Ekstra Bladet har nemlig allieret sig med ’Råd til Penge’, der er drevet af Finanstilsynet, og som er klar med konkrete sparetips til ferien.

Louise Skjødsholm, specialkonsulent i finansielt forbrug hos Finanstilsynet, fortæller, at det vigtigste først og fremmest er at få lavet et budget over, hvor mange penge man har til hele ferien.

Dernæst skal man finde ud af, hvilken type ferie man gerne vil på. Til sidst opfordrer hun til at researche på, hvad man kan få for budgettet i forhold til den ønskede rejse.

- Vi har lavet en feriebudgetskabelon, som man kan finde på Råd til Penges hjemmeside. Her er feriebudgetter delt op i ’Kør-selv-ferie’, ’Pakkerejse’ og ’Planlæg-selv-ferie’.

- Vi har også ’Lommebudget’-appen, som er rigtig god til at få overblik over, hvordan man bruger sine penge, siger hun.

En cykelferie er en glimrende måde at få set sit land på - og så behøver det ikke at koste det store. Arkivfoto: Martin Lehmann

Fremtiden er uforudsigelig

Louise Skjødsholm fortæller, at mange danskere konkret kan mærke krigens konsekvenser på pengepungen, når der handles i supermarkeder, hvor mange varer er blevet en del dyrere, og derudover kan det især også mærkes på benzin-, el- og varmeregningen.

Da det er svært at forudsige, hvordan krigen i Ukraine udvikler sig, er det også svært for hende at forudsige, om det bliver en lige så stor økonomisk udfordring for børnefamilier, når det kommer til planlægningen af fremtidige ferier.

- Men det er altid en god idé at lægge penge til side, hvis man kan, så man har en buffer til uforudsete udgifter - eksempelvis stigende priser - og til ferie, siger hun.

3 sparetips: Sådan bliver ferien billigst

En bondegårdsferie er slet ikke så dyrt, som det måske lyder. Flere steder er det faktisk gratis. Arkivfoto: René Schütze

1. Afklar med din rejsepartnere, hvor I hver især vil hen, og hvad I vil opleve.

Læg derefter et feriebudget. En effektiv metode er at kigge på sidste års ferieforbrug. Her kan du se, hvor mange penge I brugte på hvad, og det kan danne rammen om årets feriebudget.

Arkivfoto: Green Chameleon/Unsplash

2. Når du skal finde fly, hotel og osv., er det en god idé at sammenligne priser.

Sammenligningsportaler såsom TripAdvisor, Trivago og Momondo er gode til det formål. Vær særlig opmærksom på de forskellige børnerabatter, som de forskellige udbydere har - her er der tit rigtig mange penge at spare!

3. Man kan spare ved at rejse uden for højsæsonen over sommeren, som er uge 28-32, og det samme gælder i vinter- og efterårsferien.

Rejser man i juni, kan man tit finde tilbud, der koster mindre end det halve af, hvad du skal give i juli og august.

Kilde: Santander Consumer Bank



