Sådan undgår du lufthavnskaos

Fem tips til lufthavnen: Corona er ikke længere hovedbekymringen for danskere, som planlægger at rejse til udlandet. I stedet gruer de for ekstraordinært lange køer i sikkerhedskontrollen, lyder meldingen fra forsikringsselskab

I to år har telefonerne hos forsikringsselskaberne været rødglødende, fordi coronapandemien vækkede bekymring blandt de danske forsikringskunder. Nu handler opkaldene imidlertid om noget ganske andet.

Sådan lyder meldingen fra forsikringsselskabet Topdanmark, som i den seneste tid har oplevet, at deres kunder især bekymrer sig om én ting i forbindelse med deres rejseforsikring.

Den seneste tid har der nemlig floreret flere historier om kaotiske køer i sikkerhedskontrollen i diverse lufthavne.

Derfor har flere kunder kontaktet Topdanmark med spørgsmål om mulighederne for at få hjælp fra rejseforsikringen, hvis man misser sit fly. Det skriver forsikringsselskabet i en pressemeddelelse.

Vil have mulighede for hjælp

Den seneste måned er antallet af henvendelser steget med 28 procent sammenlignet med samme periode før corona - i 2019, viser en ny opgørelse fra Topdanmark.

Seks ud af ti opkald handler lige nu ikke om at anmelde en skade. Kunder ringer i stedet for at høre om mulighederne for at få hjælp.

- Vi kan allerede mærke på både antallet af kunder, der ringer med spørgsmål til dækningen på sommerferien, og det markant stigende salg af rejseforsikringer, at rigtig mange har travlt med at komme på ferie efter flere år med nedlukninger under coronapandemien, siger Carsten Elmose, privatdirektør i Topdanmark.

- Vi kan desværre også konstatere, at netop efterveer fra corona betyder, at en af de helt store udfordringer denne sommer kan blive at nå sit fly, da lufthavne og rejselskaber mangler personale i alt fra check-in skrankerne til sikkerhedskontrollen.

Lange ventetider i lufthavne

Den seneste måned har Københavns Lufthavn meldt om ventetider på over 45 minutter. De lange ventetider voldte blandt andet problemer i forbindelse med påskeferien, hvor Københavns Lufthavn selv meldte ud, at man havde problemer med at skaffe tilstrækkeligt med personale.

Her var meldingen, at der konkret mangler hænder ved check-in, bagagehåndtering og i sikkerhedskontrollen.

- Coronapandemien var hård for Københavns Lufthavn, og i den forbindelse måtte vi sige farvel til mange medarbejdere.

- Det tager tid at ansætte personale, blandt andet i sikkerhedskontrollen, hvor medarbejderne gennemgår en grundig uddannelse og sikkerhedsgodkendelse, inden de kan få lov til at arbejde i lufthavnen, lød det fra kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard.

Kom i god tid

Samme melding om kapacitetsproblemer og lange køer kommer også fra nogle af verdens største knudepunkter som Schiphol Airport i Amsterdam, Heathrow Airport i London, Frankfurt Airport i Tyskland og Pearson Airport i Toronto i Canada.

Lige nu anbefaler Københavns Lufthavn, at man ankommer to timer inden afrejse, hvis man skal rejse inden for EU. Anbefalingen er tre til fire timer for rejser uden for EU.

Det anbefaler flyselskaber som SAS, Air France, KLM, British Airways, Iberia og Lufthansa også.

Her dækker rejseforsikringen

Carsten Elmose, privatdirektør i Topdanmark, oplyser, at kunder med rejseforsikring hos Topdanmark, i visse tilfælde kan få kompensation, hvis de misser et fly.

- Står man i en situation, hvor man misser sit fly, fordi man står i en lang kø til sikkerhedskontrollen, dækker rejseforsikringen, hvis man er mødt op i lufthavnen i god tid, som minimum i den tid som lufthavnen eller rejsearrangøren anbefaler.

- Vi dækker, hvis man er mødt op til tiden og har haft styr på de nødvendige rejsedokumenter og alligevel uforskyldt kommer for sent til flyet, siger han.

Står man i en situation, hvor man misser sit fly, opfordrer Topdanmark kunder til ikke at tage hjem. I stedet bør man kontakte sit forsikringsselskab og undersøge, om de kan være behjælpelig med en løsning.

Konkret kan ens rejseforsikring hjælpe med udgifter til ting som en ny flybillet og til eventuel kost, logi og transport, hvis man eksempelvis bliver ombooket til et fly med afgang dagen efter. Tjek derfor, hvordan du er dækket.



Hvis du vil gøre en lille ekstra indsats for at få lidt flere lommepenge til ferien, kan du læse denne guide til at undgå for dyr forsikring.

