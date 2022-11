Sagde farvel til mormor fra vulkantop

Rørende rejse til Sydamerika: På sin mormors dødsleje lovede coach og realitystjerne Gustav Salinas at vende hjem til Chile, hvor hans familie kommer fra. Det blev til en rørende rejse, hvor han også fik mulighed for at vise sin kæreste, hvad verdens længste land har at byde på

- Du har netop været ude at rejse?

- Ja, min kæreste og jeg har været i Chile i lige knap to uger. Og så 27 timers transport hver vej.

- Hvad er dit forhold til Chile?

- Jeg er halvt chilensk og halvt dansk, og min mors side af familien kommer oprindeligt derfra. For en måned siden døde min mormor, som jeg havde et nært forhold til, og det sidste, jeg lovede hende, var at tage hjem til Chile og sige farvel til landet på hendes vegne. 14 dage senere sad jeg i flyet.

- Hvordan var det så at gense Chile?

- Det endte med at blive en meget livsbekræftende, smuk og rørende - og mindeværdig - rejse. Ikke en, jeg glemmer lige foreløbig. For som et sidste farvel til min mormor havde jeg fået lov at klippe en stor tot af hendes hår af, og den lod jeg vinden tage og sprede fra toppen af en vulkan i Andesbjergene.

- Det var meget smukt, og luften er så ren og frisk deroppe, at det er helt uvirkeligt.

Arkivfoto: Getty Images

- Hvad er Chile for et land i dine øjne?

- Det er det eneste land, der har alle klimazoner, fordi det er så langt. Så man kan både ligge på stranden i 30 graders varme og et par timers kørsel væk stå på ski. De har også et andet temperament, kultur og syn på livet. Selv de allerfattigste, der virkelig ikke ejer noget og bor i en papkasse på gaden, ser alligevel positivt på livet og kan starte en fest.

- Hvilke træk ved dig selv stammer fra Chile?

- Helt klart at jeg er så udadvendt og altid har en fest.

- Taler du spansk?

- Ja, flydende. Jeg boede også i Chile on-off fra jeg var et år til ni eller deromkring, hvor vi flyttede til Danmark permanent, men det var i den sydlige del af landet.

- Hvad vil du anbefale at se i Chile?

- At tage op i bjergene. Om det så er at stå på ski eller bade i varme termiske kilder, er underordnet. Bare man kommer op i bjergene, for det er virkelig smukt.

- Længere sydpå er der også flere byer, som er en skør blanding af tysk og latinamerikansk kultur, man kan besøge. Baggrunden er mindre hyggelig, for der var mange nazister, der efter Anden Verdenskrig slog sig ned i Chile, men det er et besøg værd.

- Hvad er dit bedste rejsetip?

- Det gælder ikke kun i Chile, men hele Sydamerika, at man skal lade være med at flashe dyre smykker og ure på gaden, for man ender med at blive rullet.

- Hvad køber du altid med hjem?

- Jeg skal altid have et par flasker Pisco med hjem, som er for Chile, hvad vodka er for Rusland. Og så køber jeg også altid en indio pícaro med hjem til at give i gave. Oversat betyder det ‘den liderlige indianer’. Det er sådan en traditionel chilensk træfigur af en indianer, og når man så løfter den, viser den bar tissemand. Den er ret sjov. Man kan købe den alle vegne.

Pisco, her i form af et par Pisco Sour Cocktails, er en særdeles populær spirituosa i Chile og Peru. Arkivfoto: Getty Images

- Hvad har du omvendt altid med dig ud at rejse?

- Ordentligt fodtøj, ellers kan rejsen være ødelagt. Og så pakker jeg altid det mest basic i min håndtaske, så jeg kan klare mig, hvis min kuffert ikke kommer frem.

- Hvor går næste rejse hen?

- Jeg har lovet min mor, at hun skal med næste gang, og så har vi snakket om Australien, men det bliver tidligst i det nye år.



