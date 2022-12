SAS udvider med endnu en rute til New York

Nu bliver det nemmere at komme hurtigt og direkte fra lufthavnen til alle de spændende steder i New York

I løbet af februar næste år udvider SAS med endnu en direkte rute fra Københavns Lufthavn til New York.

Traditionelt har SAS som udgangspunkt haft lufthavnen Newark i New Jersey på den anden side af Hudson River som destination, men den bliver nu suppleret med en rute til New York John F. Kennedy-lufthavnen i New York-bydelen Queens.

Det betyder, at rejsende ikke længere skal krydse statsgrænsen mellem New York og New Jersey, og gør det en smule nemmere at tage offentlig transport eller en taxa direkte fra lufthavnen til Manhattan, Brooklyn eller et af byens andre populære distrikter.

Arkivfoto: Mark Lennihan/AP

- New York er den mest populære langdistancedestination fra Københavns Lufthavn, så det betyder meget for os, at SAS nu kan tilbyde endnu en rute - ovenikøbet til JFK, som er en af verdens største lufthavne tæt på centrum og Manhattans pulserende liv.

- Jeg er sikker på, at det er en rute, der vil glæde mange passagerer, siger Morten Mortensen, der er chef for ruteudvikling i Københavns Lufthavn.

Amerikanske Delta Air Lines flyver allerede på ruten mellem København og New York JFK - også med fem ugentlige afgange. Med SAS’ nye rute, og ruten til Newark, vil der fra næste år være tre forskellige direkte ruter mellem København og New York.

I 2023 tilbyder SAS samlet set ni direkte flyvninger fra København til forskellige destinationer i USA og Canada, der foruden New York blandt andet tæller Toronto, Los Angeles og Chicago.

De direkte ruter til destinationerne bliver som regel fløjet med SAS’ Airbus A350, A330 eller Airbus A321, som er en lidt mindre flyvemaskine, der er optimeret til langdistanceflyvninger.



