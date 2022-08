Senior, single og social: Sådan møder du andre på ferien

I dag tilbyder en del rejsebureauer skræddersyede ferier til seniorer. For nylig tog tre kvindelige og enlige seniorer på ferie sammen til Mallorca uden på forhånd at kende noget til hinanden. Nu anbefaler de andre seniorer at gøre det samme

Anette Malmose på 76 år, Elsebeth Hansen på 74 år og Gurli Aarup på 78 år var enormt spændte, da de alle mødte alene op i Københavns Lufthavn med en billet til Mallorca uden at vide, hvem de skulle møde på rejsen.

De tre seniorer har alle døtre, der arbejder i rejsebureauet Spies, og som snakker godt sammen.

Derfor var der også enighed blandt døtrene om at arrangere en ryst-sammen-tur for deres single-mødre, der alle manglede nogle at dele rejseglæden med.

En mission, der skulle vise sig at blive en succes trods visse betænkeligheder.

- Man er jo altid lidt nervøs. Men jeg er sådan en, der kan tale med de fleste, så det gik nemt, og vi fik snakket meget sammen. Jeg har altid rejst meget med min mand, og da han døde, lovede jeg mig selv, at det ikke skulle stoppe min rejseaktivitet, siger 76-årige Anette Malmose.

Elsebeth Hansen, Gurli Aarup og Anette Malmose nyder en stille 5-o'clock cocktail. Privatfoto

Et kærligt skub

På Mallorca faldt de tre damer hurtigt i snak, og i grupper gik udflugterne både til stranden, vinbarer og katedraler.

De er alle enige om, at denne tur ikke bliver den sidste, og at det generelt er en rigtig god idé at rejse alene afsted på seniorgrupperejser.

- Når man rejser med sin mand eller en veninde, så holder man sig typisk mere for sig selv. På de her solorejser er alle meget åbne, og vi vil gerne snakke og høre hinandens livshistorier.

- Man er mere social, og man lærer mange søde folk at kende, der også godt kan lide at rejse og opleve noget, siger Elsebeth Hansen på 74 år.

Også Gurli Aarup på 78 år istemmer beskrivelserne af singleturen, og hun holder kontakten med flere af de personer, hun har har mødt på grupperejser, efter de er vendt hjem til Danmark.

Samtidig understreger hun, at man ikke skal føle sig tvangsindlagt til at holde kontakten efterfølgende, hvis man ikke føler for det.

- På denne tur var der flere, som også havde rejst sammen tidligere. Men jeg synes ikke, det er et must, for det er også fint bare at møde mennesker på en rejse, og så er det bare det, man har sammen, siger hun.

Arkivfoto: Getty Images

En lidt dyrere rejse

Single-ferier blandt seniorer bliver mere og mere populære.

Det fortæller en række rejsebureauer såsom Spies Rejser, der har et samarbejde med Ældresagen omkring konceptet ’Rejs alene sammen med andre’, hvor gennemsnitsalderen cirka er 65 år, og hvor der typisk er 20-30 deltagere på en rejse.

Nogle seniorer rejser én enkelt gang om året, mens andre vil med på alt og rejser to-tre gange om året.

De fleste synes, at det er prisen værd, selv om arrangerede grupperejser er lidt dyrere end en tilsvarende solo-tur, siger Sofie Folden Lund, der er pressechef hos Spies. PR-foto

Ifølge pressechef hos Spies Rejser, Sofie Folden Lund, er der ikke noget tidspunkt, der bedre at rejse på end andre, da der arrangeres spændende rejser hele året rundt.

- Jeg har lidt svært ved at komme i tanke om nogen ulemper, andet end at det måske kan være lidt dyrere med disse arrangerede grupperejser, men de fleste synes, det er det værd.

- Et godt råd er at være positiv og møde andre med et åbent sind, så får man den bedste ferie, siger Sofie Folden Lund.

3 idéer til seniorrejsen

Arkivfoto: Getty Images

1. Gå en tur på stranden en sen eftermiddag.

Der er intet som at bruge den sidste del af dagen på at slentre nedad blødt, gyldent sand, se solnedgangen og nippe til en drink eller snakke med en rejsemakker i ro og mag.

Arkivfoto: Getty Images

2. Tag på krydstogt. I dag tilbyder krydstogtskibe ture til pensionister spækket med et væld af aktiviteter, hvor man kan møde og tilbringe tid sammen med andre ligesindede seniorer.

Arkivfoto: Getty Images

3. Tag på arrangerede ture. Flere rejsebureauer prøver at imødekomme den stigende efterspørgsel på seniorrejser til forskellige rejsedestinationer med planlagte udflugter til eksempelvis museer, markeder og parker.

Kilde: Etravel



