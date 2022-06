Smider rejsebøger i skraldespanden

Nye oplevelser: Designer Jim Lyngvild genbesøger sjældent en feriedestination. Han har besøgt over 100 forskellige lande og har ofte over 100 kilo overvægt med hjem i kufferterne

- Er du typen, der rejser meget?

- Lige siden jeg begyndte at rejse selv, har jeg rejst i stort set alle dele af verden, men oftest i forbindelse med mit arbejde. Jeg voksede som et ud af fem børn op med en enlig mor, så pengene var små, og ferier var bestemt ikke noget, der var råd til.

- Jeg husker, at vi engang var på Bornholm, og det var virkelig stort. Som voksen har jeg indhentet det forsømte, og jeg har nok besøgt omkring 100 lande.

- Er du til badeferier eller storbyferier?

- Jeg vil ikke frivilligt tage på badeferie. Det siger mig absolut intet at blive sat på en strandstol en hel dag sammen med en masse andre turister, der alle læser den samme svenske krimi.

- Så er jeg meget mere til storby, museer og kulturrejser - også fordi jeg rejser for at suge inspiration til mig og købe med hjem.

- Hvad køber du?

- Det kommer helt an på, hvor jeg skal hen, og hvad jeg mangler. For eksempel køber jeg silke og andet sytilbehør med hjem fra Kina, gerne Shanghai.

- Mangler jeg ægte perler, går turen til Thailand, mens Indien er det perfekte sted til at købe alt fra antikke stoffer til sten. Jeg kender mine markeder for at få tanket op til fremtidige projekter.

- Bliver det ikke tungt?

- Det bliver det. Jeg rejser med alle de kufferter, der overhovedet er muligt. Det er ikke unormalt, at jeg har købt på den gode side af 100 kilogram eller mere overvægt med hjem. Til gengæld er jeg efterhånden blevet god til at prutte om priserne, når jeg er afsted.

- Er der et sted, du vender tilbage til?

- Generelt er jeg ikke meget for at vende tilbage til samme sted. Jeg vil meget hellere opleve nyt. Jeg har dog en forkærlighed for Inden, særligt Delhi, som jeg har besøgt en del gange.

- Det er som taget direkte ud af ‘1001 nats-eventyr’. Alt er så fremmed og hektisk. Farverne, duftene, indtrykkene og menneskene finder man ikke nogen som helst andre steder. Enten elsker man det, eller også hader man det. Jeg kan ikke få nok af det.

- Er du spontan eller typen, der planlægger hele turen?

- Jeg ved, hvornår flyet afgår, og hvor vi skal bo - that’s it. Derfra smider jeg rejsebøgerne i skraldespanden og følger min mavefornemmelse.

- Kun på den måde får man drejet ned af de små gader, hvor de virkelige oplevelser ligger gemt. Man lærer tusind gange mere om et folk ved at gå ud i det blå og bare opleve.

- Hvad er dit bedste rejsetip?

- Hvis man virkelig vil opleve et sted, skal man stå tidligt op og se byen vågne Kun sådan slipper man fuldstændigt for andre turister. Man ser slagteren åbne, sælgerne sætte boder op og hilser på gadefejerne.

Foto: Henrik Schütt

- Da jeg var i Rom sidst, stod jeg op klokken fem og gik i Peterskirken for at overvære morgengudstjenesten. Det var absolut magisk at opleve nonnerne og munkene gå til messe uden tusindvis af turister til at forstyrre og gå i vejen.

Et andet tip er altid at købe sine rejser med Mastercard. Så får man automatisk rejseforsikring med i købet. Det har reddet mig for tusindvis af tabte kroner i forbindelse med corona-aflysninger.

- Hvor går din næste rejse hen?

- Jeg skal til Grønland, da jeg har en stor udstilling i Nuuk.



Det er bestemt ikke uimponerende, at Jim Lyngvild har besøgt omkring 100 lande. Men hvis du vil møde en virkelig globetrotter, så læs med her, hvor danske Peter Schønsted beretter om sine vildeste eventyr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------