Smugleri: Otte ud af ti danskere følger ikke toldreglerne

Har du styr på, hvor meget du må tage med hjem fra ferien uden at betale told af dine varer?

Måske ikke. I så fald er du ikke den eneste, for det kniber for danskerne med at følge reglerne om beløbsgrænsen, som ligger på 3250 kroner for varer købt uden for EU.

Faktisk er det sådan, at otte ud af ti af de danskere, der de seneste fem år har været uden for EU og som har købt varer for mere end 3250 kroner, ikke betalte told af deres varer.

Det fremgår af en undersøgelse, som Toldstyrelsen har fået lavet hos analysebureauet YouGov, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Arkivfoto: Bo Svane

Største smugler i Danmark

Derfor har Toldstyrelsen iværksat en kampagne, der blandt andet stiller spørgsmålet ‘er din kuffert Danmarks største smugler?’ til danskerne.

Annonce:

Formålet med kampagnen er at informere danskerne om de gældende regler, blandt andet i form af hjemmesiden rejseregler.dk, der gør det lettere at gennemskue, hvorvidt man skal betale told af sine ferieindkøb.

- Ankommer du til Danmark fra et land uden for EU og har købt varer for mere end 3250 kroner, skal du tale med en tolder, når du lander, lyder det fra Mette Helmundt, som er ansat hos Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn. Hun fortsætter:

- Desværre møder vi rejsende, der ikke er bevidste om reglerne, og de bliver forståeligt nok frustrerede og står i en ærgerlig situation, når vi giver dem en bøde. Derfor gør vi igen opmærksom på reglerne og opfordrer rejsende til at tjekke hjemmesiden rejseregler.dk, før de tager afsted.

Dette må du ikke have med hjem

Hjemmesiden rejseregler.dk giver information om, hvad man som rejsende må have med hjem fra ferien. Ud over beløbsgrænsen på 3250 kroner for varer købt uden for EU, er der en række regler for blandt andet fødevarer samt kultur- og naturgenstande.

Annonce:

Eksempelvis fremhæver Toldstyrelsen, at man ikke må tage koraller og truede dyrearter med hjem til Danmark, uden man har fået særlige tilladelser.

- Det er fristende at tage en souvenir med hjem fra stranden eller dykkerturen, men lad tingene blive, hvor de hører til, siger Mette Helmundt.

- Der er forholdsvis stramme regler for, hvad man må tage med sig hjem for at passe på både den danske natur og strandene ude i verden.

Snu snude: Toldhunden Andy snusede sig frem til 5,7 mio.

--------- SPLIT ELEMENT ---------