Tag toget på skiferie

De gode gamle jernbaneforbindelser er i gang med at få comeback over hele Europa, og i visse tilfælde kan det virkelig godt betale sig at tage toget på skiferie

Vinterferien ligger for døren, og snart begynder rejserne ud i verden for at få en ferieoplevelse i de kolde vintermåneder.

Men ferien behøver ikke foregå med fly, bil eller bus - det gode gamle jernbanetog er som transportform på comeback-kurs.

Det fortæller rejserådgiver Peter Kristensen fra Togrejse.dk, en hjemmeside som hjælper danskere på vej, når turen skal foregå med tog.

- Fra Odense og København kan du flere gange om ugen tage et direkte ’skitog’ til Østrig. Toget er den private svenske operatør Snälltåget, som har været en stabil nattogsoperatør siden 00’erne, forklarer han.

Arkivfoto: Martin Lehmann

Danskerne kan også vælge at rejse med Snälltåget fra Malmø til Åre. I vinterhalvåret kører de dagligt mellem skisportsbyen Åre og Malmø.

- Hvis man gerne vil have en lidt mere kulturel vinterferie, hvor nattoget ligeledes kører mod nord, så er destinationerne Luleå, Kiruna og Narvik optimale.

- Alle tre byer ligger i polarcirklen, og der er gode chancer for at se nordlys, og der er også muligheder for at stå på ski, opridser Peter Kristensen.

Arkivfoto: Colourbox

Personalet deler morgenmad ud

Uanset om man skal til Narvik i det nordligste Norge, Luleå eller Kiruna i Nordbotton, så er det samme nattog, som stopper i alle tre byer.

Sidstnævnte nattog udgår to gange om aftenen fra Stockholm, og der er en direkte forbindelse med det svenske lyntog X2000 fra København til Stockholm, som kører hver anden time, året rundt.

- På alle disse togruter, som kører nordpå, er der hyggelige bistroer eller spisevogne med alt fra köttbollar, svenske specialøl til veganske retter, fortæller rejserådgiveren.

Arkivfoto: Getty Creative

Vil man langt ned i Østrig og omegn, så kan man også vælge at køre med det østrigske nattog Night Jet fra Hamborg. Toget kører til den østrigske by Innsbruck hver dag, året rundt.

- Vælger man det østrigske nattog, så er der direkte forbindelser til Hamborg fra København, Ringsted, Odense, Kolding, Padborg og Aarhus, siger Peter Kristensen.

Det østrigske nattog har både liggevogne, sovevogne og Deluxe kupéer. Toget har dog ingen spisevogn, men der kan af personalet tilkøbes varme retter, samt vin, øl og vand.

- Og om morgenen deler personalet morgenmad ud til de rejsende uden ekstra beregning, fortæller han.

Arkivfoto: Martin Lehmann

Til Østrig for 2.700 kroner retur

Spørgsmålet er så, om vi efterhånden nærmer os et prisniveau, hvor det kan betale sig at tage toget i stedet for henholdsvis fly eller bil - eller om det stadig kræver en førsteprioritering af en grøn transportform som toget at ville vælge det frem for andre og hurtigere transportmidler.

Peter Kristensen fra Togrejse.dk giver et eksempel på prisniveauet:

- Er du for eksempel fire voksne, som vil på skiferie i Østrig, så kan man for cirka 2.700 kroner per person rejse tur-retur fra Danmark til Wien eller Innsbruck i Østrig med egen liggevogn. Og er der børn med under 12 år, så er det markant billigere, siger han og fortsætter:

- Det synes jeg er en rimelig pris, som er til at betale, og samtidig en rimelig pris for en grøn og bæredygtig rejse, lyder det fra rejserådgiveren.

Der findes jo altså også virkelig luksus i togrejse-universet - men det koster så også derefter. Arkivfoto: Getty Creative

Af og til møder Peter Kristensen og hans kolleger kunder, som får et tilbud, hvorefter de vender tilbage og siger: ’Nej tak, vi tager bilen eller flyet, fordi vi kan spare 100 kroner per person’.

- Om det er en manglende klimaprioritering, lader vi kunderne om, konstaterer Peter Kristensen.

- Hvordan ændrer markedet sig?

- Det kommer til at blive stigende. Både i takt med, at klimaforandringerne tager til, men også fordi nattogsforbindelserne øges, lyder svaret fra Peter Kristensen.

- Det afgørende for udviklingen er ikke kun priserne, men også kvaliteten, togforbindelserne og det faktum, at flere europæiske operatører for tiden investerer i nye og bedre tog samt nattog, slutter han.

