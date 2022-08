Tips og tricks: Sådan tager du de bedste feriebilleder

De fleste af os ønsker at forevige ferieminderne med fantastiske billeder. Desværre er det ikke altid de bedste billeder, man får med hjem på kamerarullen. Det er der heldigvis råd for, hvis blot du følger disse tricks

Du kender det måske.

At man knipser løs med kameraet, tager et hav af billeder af diverse ferieoplevelser, for blot at finde ud af, at de er så godt som ubrugelige, når man er kommet hjem.

Ganske vist er de der, man kan måske se motivet, men billederne retfærdiggør ikke det smukke øjeblik, som man forsøgte at forevige.

Og det er jo brandærgerligt, når nu man gerne ville have et evigt minde med hjem i kufferten om lige præcis den smukke udsigt, den fantastiske oplevelse eller de skønne øjeblikke med ens kære på ferien.

Heldigvis kan der gøres noget ved det. For med disse få simple tips og tricks kan du nemlig forbedre kvaliteten på dine feriebilleder markant.

Du behøver enda ikke særligt udstyr andet end din mobiltelefon.

1. Vær forberedt

Der er en masse ting, du kan gøre for at sikre, at det perfekte feriebillede er i hus, allerede inden du rejser ud i verden:

Lær dit kamera at kende. I dag tager de fleste billeder på deres mobiltelefoner, og telefonerne bliver bedre og bedre til at tage billeder, hvilket blandt andet skyldes nogle nye, avancerede kamerafunktioner.

Undersøg derfor, hvilke særlige funktioner, dit kamera har, og hvordan du udnytter dem bedst.

Hav rigeligt med lagringsplads på dit kamera, så du kan skyde så mange billeder, du vil. Det er ærgerligt at stå på destinationen med et ønske om og en mulighed for at tage et fremragende billede, og der så ikke er plads.

Tjek din destination ud på forhånd. Før du besøger en destination, kan du undersøge, hvilke gode billedmuligheder der er. Skal du have et billede af et monument, et naturområde eller andet, så tjek hvilke andre billeder, der er blevet taget af destinationen før.

Søg eventuelt på destinationen på Google Street View eller lignende tjenester, så du kan få en fornemmelse af, hvordan det ser ud.

2. Vælg det rette motiv

Det siger måske sig selv, men det kan gøre alverden til forskel på billedets kvalitet, hvis du inkluderer de rette elementer.

Brug mennesker. Hvis man eksempelvis tager billeder af landskaber, kan det være svært at fornemme størrelsesforholdene.

Derfor kan det være en god idé at inkludere et menneske, en bil eller noget andet i billedet, så man kan se, hvor storslåede omgivelserne er.

Udnyt forgrunden. Det kan hurtigt blive lidt kedeligt, hvis man kun tager billeder af et monument, en bygning eller en anden form for attraktion.

Billedet får mere liv og stemning, hvis man også inkluderer de nyudsprungne træer i forgrunden, de lokale, der hygger sig foran bygningen, eller noget tredje.

Ram motivet ind. Det kan give en god effekt, hvis du skyder billeder gennem nogle blomstrende træer, en port eller noget tredje. Det giver billedet mere perspektiv, hvor man leger med forgrund, mellemgrund og baggrund.

3. Udnyt lys og skygge

Lys og skygge kan både være en gave og en katastrofe for dine billeder. Udnyt det derfor på rigtig vis.

Vær obs på morgen- dags og aftenlys. Når solen står lavt på himlen, som den gør om morgenen og om aftenen, så er lyset blødere, og det giver en varmere glød på billedet, som især er godt til billeder af landskab og natur.

Det giver typisk et bedre billede, end det gør i dagslys, hvor lyset står mere skarpt.

Søg skygge. I forlængelse af ovenstående, så kan det være en fordel at tage billeder i skygge frem for i direkte sollys.

Når billeder tages i skarpt sollys, så får man hårde skygger og store kontraster, sådan at man ikke får alle detaljer med. Omvendt vil detaljerne stå skarpere, hvis du tager billedet i skyggen.

Pas på modlys. Dine billeder kan få et uheldigt skær, der giver en svag kontrast, hvis din linse rammer sollyset. Derfor er det en god idé at benytte sig af funktionen ‘modlysblænde’, som mange kameraer er udstyret med i dag.

Alternativt kan man skygge for lyset med en hånd foran linsen, så det direkte sollys ikke rammer.



