- Troede det var slut

- Det er næsten dumt at spørge om, men rejser du meget?

- Det må man sige, at jeg gør. Ikke mindst i forbindelse med mit arbejde. Jeg bor halvdelen af tiden i Cambridge i England, hvor jeg arbejdet og forsket de sidste syv år, og derudover er der alt feltarbejdet rundt om i verden.

- I maj var jeg i det nordøstlige Island for at bore i kerner. Der var stadig is på søerne deroppe, og vi endte også med at komme ud i en vild snestorm.

- Hvornår var du sidst ude at rejse for fornøjelses skyld?

- Vi har et sommerhus i Gilleleje og tager også tit en tur til Sverige for at sejle i kano med børnene om sommeren, og så selvfølgelig ud at stå på ski i vinterhalvåret. Jeg må nemlig indrømme, at jeg har fløjet så meget frem og tilbage mellem Danmark og England, at jeg forbinder lufthavne med arbejde.

- Det er der intet hverken hyggeligt eller ferieagtigt ved. Så allerhelst vælger vi altid destinationen ud fra, at vi kan køre derhen.

- Hvornår har du haft dine største rejseoplevelser?

- Det må være i forbindelse med mit arbejde, hvor jeg besøger steder på kloden, som man ikke lige kommer, fordi det ligger så langt væk og ofte midt ude i ingenting, hvor der ikke er andet end vild og barsk natur.

- Har du et sted, du vil anbefale helt almindelige mennesker at tage hen og opleve vild natur?

- Så vil jeg anbefale folk at tage til Montana i USA. Det er fuldstændig exceptionel natur, især i det vestlige Montana ved foden af Rocky Mountain, og det her fuldstændig uspolerede prærienatur er som taget ud af en westernfilm.

- Selv lyset er helt specielt. Jeg kan faktisk ikke beskrive det. Man skal se det med sine egne øjne. Og så er det virkelig også tungt historisk.

Kamppladsen ved Little Big Horn i Montana. Arkivfoto: Getty Images

- Hvad er det for et sted?

- Montana er kendt for mange indianerreservater og har også mange historiske steder, der knytter sig til det oprindelige folks ceremonier. Blandt andet Little Big Horn, hvor den berømte indianerhøvding Sitting Bull efter sigende skulle have haft sin åbenbaring om det nært forestående slag mellem indianerne og den amerikanske hær.

- Historien lyder, at han i sit syn så det regne med soldater, efter han dansede soldans, og at han efterfølgende indgraverede synet i en sten.

Arkivfoto: Getty Images

- Har du noget, du altid tager med dig hjem?

- Ikke noget jeg selv har købt med hjem, men fra mine mange ekspeditioner blandt prærieindianerne og andre indfødte folk er det ofte skik, at man bliver beriget med gaver, når man besøger dem.

- Så hvad jeg ikke har slæbt hjem af halskæder, trommer og udskårne figurer gennem tiden fra alle mulige forskellige stammer.

- Hvad er det, der fascinerer dig ved stammefolk?

- Det er helt klart deres kultur og natursyn. De lever i overensstemmelse med naturen, og tager man noget fra den, giver man også noget tilbage.

- Har du nogensinde været på røven i ødemarken?

- Flere gange end jeg kan tælle til, men særligt én gang troede jeg, det var slut. Det var i det nordøstlige Sibirien helt oppe ved ishavskysten, hvor vi for vild, da vi var ude at sejle med en indfødt. Pludselig blev det tåget, så vi missede den flodmunding, hvor vi havde slået lejr, og flere timer væk slap benzinen op.

Arkivfoto: Getty Images

- Vores vejviser havde drukket sig fra sans og samling på gæret hoppemælk og var så fuld, at vi måtte efterlade ham. Alt vand var brakvand og kunne ikke drikkes, og vi nåede at gå halvandet døgn under den bagende polarsol, der er oppe hele døgnet rundt på de breddegrader, og jeg nægtede at efterlade mit dyre og tunge kameraudstyr.

- Det var på et hængende hår, at vi ikke var døde af tørst, da vi endelig fandt tilbage.

- Er der noget, du altid har med dig i vildmarken?

- Helt klart en langskaftet økse. Den kommer man længst med. Man kan bygge shelter, skaffe brænde, lave fiskeruser og endda jage.



Kom med helt tæt på Eske Willerslev - og hans tvillingebror Rane - lige her.

