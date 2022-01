Uges turist: - Det var helt no-go

Elsker badeferier: Når 'Robinson'-vinder Katrine Ørskov Hedeman tager på ferie, så er det for at ligge i en strandstol under sydens sol med en drink i hånden - særligt én oplevelse glemmer hun aldrig

- Er du typen, der rejser meget?

- Jeg har faktisk aldrig rejst så voldsomt meget, for jeg har altid prioriteret at knokle med arbejde i stedet for. Men efter ’Robinson Ekspeditionen’ har jeg virkelig fået blod på tanden. Min rejselyst er virkelig blevet vakt til live.

- Hvem rejser du med? Og hvor mange gange om året?

- Jeg har altid rejst med min familie og kæreste. Typisk to gange om året. I sommerferien og igen i efterårsferien.

- Er der et særligt sted, du altid vender tilbage til?

- Siden 3.g har min familie og jeg hvert år været på Mallorca. Jeg tror efterhånden, at vi har været af sted ni år i træk. Mallorca har virkelig fået en særlig plads i mit hjerte. Det er bare indbegrebet af rendyrket ferie.

- Hvad kan Mallorca?

- Det er bare blevet min favorit go-to destination. Vi skal helst bo i Alcúdia, for der ligger den fedeste strand. Ren bounty strand, helt klart vand og de sødeste mennesker.

Foto: TV3/Janus Nielsen

- Har klimaforandringerne fået dig til at gentænke, hvordan du rejser?

- Ikke rigtigt, mest fordi jeg ikke har rejst så meget i forhold til andre.

- Jeg synes, det er meget mere problematisk med alle de forretningsfolk, der flyver rundt i verden for at deltage i møder og så flyver hjem dagen efter. Det er virkelig spild af ressourcer i mine øjne.

- Hvad kendetegner en god ferie for dig?

- Det kommer nok bag på nogen, men jeg elsker badeferier. Der findes ikke noget bedre end at ligge hele dagen på stranden i en strandstol med en drink i hånden.

- Hvad har du altid med i kufferten, når du skal på ferie?

- Alt for meget tøj. Jeg er elendig til at pakke.

- Hvad er dit første ferieminde?

- Da jeg var barn, var vi altid på campingferie i Jylland. Der var ikke noget bedre, end hvis der var et godt vandland på campingpladsen. Det gik jeg meget op i, for findes der noget bedre end en god vandrutsjebane?

- Hvad er det skøreste, du har oplevet i udlandet?

- Det må være, da jeg var i Qatar for år tilbage til et hestestævne, og vi stod og skulle hæve nogle penge. Det eneste sted, man kunne det, var inde i et af de store shoppingcentre.

- Vi nåede kun lige at træde op på rulletrappen, så blev vi råbt an, fordi vi havde shorts og t-shirt på, og det var helt no-go. Så vi måtte ind i en butik og købe noget, vi kunne dække os til med, og det endte med at være en form for dug, vi kunne svøbe os i.

- Hvad har været det største kulturchok?

- Det må igen være i Qatar, som virkelig var en oplevelse i sig selv. Foruden oplevelsen i shoppingcentret, så kører de alle steder hen i bil. Så meget at der slet ikke er anlagt fortov, så man kan ikke komme fra A til B på gåben. Og når de holder for rødt, dytter de helt vanvittigt.

- Er der en souvenir, du altid skal have med hjem?

- Ikke længere, men da jeg var barn, samlede jeg på sten fra de steder, vi havde været. Så lå de udstillet i mine forældres vindueskarm, men det er jeg altså stoppet med.

- Er der et sted, du drømmer om at tage hen?

- Jeg vil sindssygt gerne til USA og opleve deres kultur. Der er bare lidt højere til loftet derovre.

- Hvilket sted vil du gerne se, inden du dør?

- Maldiverne. Alle siger, at det minder meget om, hvor ’Robinson Ekspeditionen’ blev optaget i Den Dominikanske Republik, men det gad jeg godt alligevel. Smukke strande og at se stjernerne om natten.

- Hvor planlægger du at tage hen på din næste rejse?

- Jeg har ikke planlagt noget endnu, mest også fordi jeg lige har været væk i to måneder for at optage. Så lige nu vil jeg gerne være sammen med min familie.

- Når det så er sagt, har jeg virkelig en stor rejselyst, og så skal jeg helt sikkert til Mallorca til sommer.

