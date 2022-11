Verdenspremiere: Første jul i Legoland

Julestemningen har ramt forlystelsesparken i Billund, der for første gang nogensinde vil være åbent julen over

Jul og glade dage er på tegnebrættet i Legoland Billund, som for første gang nogensinde slår dørene op i juledagene. Det skriver Legoland i en pressemeddelelse.

Lørdag den 26. november kan man som gæst besøge et anderledes Legoland, hvor masser af julestemning og juleaktiviteter er på dagsordenen.

Ydermere har parken bygget et 10 meter højt juletræ af duplo-klodser samt anlagt en helt ny skøjtebane til de gæster, der tør bevæge sig ud på tynd is. Langt de fleste af parkens forlystelser vil også være åbne samt juleboder, der blandt andet serverer lune æbleskiver, gløgg, churros og brændte mandler.

- Vi glæder os helt vildt til at kunne byde vores gæster velkommen til jul i Legoland. Det er første gang nogensinde, at vi åbner hele Legoland til jul, og gæsterne kan godt glæde sig til masser af juleaktiviteter og en helt magisk stemning, siger Christian Woller, direktør i Legoland.

Personalet i Legoland arbejder i disse dage på højtryk for at gøre den kommende juleåbning klar til den sidste weekend i november.

- Legoland bliver fuldstændig forvandlet på samme måde, som vi kender det fra halloween. Der er garanti for at komme i julestemning, og vi kommer til at have masser af julelys, som naturligvis primært består af LED-lys med et meget lavt energiforbrug, siger Christian Woller.

Der kommer ligeledes julestemning på Hotel Legoland, hvor man kan komme på magisk juleophold, og til nytår kan man fejre nytårsaften med børnedisko, lækker mad og fyrværkeri på hotellet.

Jul i Legoland kan opleves på 23 åbningsdage fra den 26. november til 31. december, hvor der vil være åbent fra kl. 10 til 19, så man kan opleve den gode julestemning, når mørket falder på.

Den 31. december er der åbent fra kl. 10 til 16, oplyser parken i pressemeddelelsen.



