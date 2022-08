- Vil opleve verden

Vild med nye kulturer: Allerede fra barnsben fik tv-vært Camilla Ottesen mod på og mulighed for at rejse jorden rundt. Det er vigtigt for hende at videregive lysten til at opleve verden til sine egne børn

- Er du typen, der rejser meget?

- Det er jeg, og det har jeg altid været. Både på egen hånd og sammen med venner og familie og rundt i hele verden.

- Jeg voksede også op med forældre, der prioriterede, at vi som familie tog ud at rejse sammen. Blandt andet var vi på en to års jordomsejling, da jeg var 10 år i en båd, som mine forældre selv havde bygget. Dengang var verden meget anderledes end i dag.

- For eksempel var befolkningen mange steder slet ikke var vant til at se hvide turister, og samtidig var det jo før mobiltelefoner og internet, så man var virkelig på egen hånd, når man rejste.

- Hvordan tror du, det har påvirket din måde at rejse på som voksen?

- Det gav mig jo bare blod på tanden til at opleve endnu mere af verden, da jeg blev gammel nok til at tage afsted på egen hånd. Så efter gymnasiet pakkede jeg en taske og tog til Sydamerika og Australien.

- Men jeg har aldrig været bange eller følt mig utryg, når jeg rejste på egen hånd. Selvfølgelig har jeg været opmærksom, men det skal man altid være, og det har jeg også lært mine egne børn.

- Hvad giver det dig at rejse?

- Jeg lader op og bliver fyldt med energi. Især når jeg rejser med mine børn. At se deres horisont blive udvidet og verden blive større har altid været utroligt givende.

- Og så er det jo også bare dejligt at have tid sammen til at have de gode snakke og spille spil. Det kan man godt glemme i hverdagen, hvor alle har deres eget.

- Hvornår var du sidst på ferie?

- Jeg kom hjem for en lille uges tid siden. Jeg har været en tur i Madrid med en veninde for at spille padel tennis. Jeg har tit været på ferie, hvor der har været et aktivt element.

- Jeg har både surfet og dykket meget og stået på ski, men det er første gang, at sport og storbyferie er kombineret, og jeg må indrømme, at jeg er helt hooked på det.

- Er du generelt mest til storby- eller badeferie?

- Jeg er nok en kombination, for jeg kan godt lide begge dele. Det behøver ikke være enten eller. Det vigtigste for mig er, at vi oplever noget, når vi er afsted, så jeg gør meget ud af at planlægge inden, og jeg vil helst arrangere det hele selv.

- Det skal være et godt hotel, og vi skal spise nogle gode steder, og der kan jeg godt finde på at booke bord hjemmefra. Ellers spilder man ofte tiden på at gå rundt og lede efter en restaurant.

- Hvilke planer har du for sommerferien?

- Vi bliver nok bare hjemme hen over sommeren, tager en tur i sommerhus eller bare starter bilen og kører ud i det blå og finder et lille B&B et sted. Jeg har nemlig rejseplaner efter sommeren. Blandt andet skal jeg en tur til Kreta til bryllup, og så har jeg også en tur til Barcelona.

- Hvor meget rejste du under coronakrisen?

- Det blev ikke meget, for man kunne jo ikke. Men en skiferie i uge 7 i Østrig blev det til, og så var jeg også en tur i Svalbard med min søster i januar for at se nordlys og køre på snescooter. Det havde længe stået på hendes bucketliste, og pludselig var der et hul i kalenderen, og så tog vi bare afsted.

- Var det også på din bucketliste?

- Det var fedt at se nordlys, men jeg drømmer mere om at vise mine børn Australien. Der rejste jeg selv som ung, så det gad jeg godt vise dem.

- Er der noget, du altid har haft med dig, når du har rejst?

- Da jeg rejste meget med mit arbejde, havde jeg altid et udprintet billede af mine børn med.



