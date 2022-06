Vil på krydstogt

Drømmer om Caribien: Den tidligere svømmer Lotte Friis ved, at krydstogter har et dårligt ry, men alligevel gad hun godt prøve det med sin mand

- Er du typen, der rejser meget?

- Det gjorde jeg, dengang jeg selv var aktiv atlet, for der var svømmestævner og turneringer alle mulige steder i verden, men de sidste par år har det ikke været så nemt.

- Jeg dækkede OL i Tokyo i sommer, men der så jeg ikke særlig meget ud over OL-byen på grund af restriktioner, og op til måtte jeg for alt i verden ikke blive smittet med corona, så jeg holdt lav profil hele sommerferien, og det blev kun til en uge i sommerhus med min familie.

- Hvor går din næste rejse hen?

- Det bliver min og min mands honeymoon. Den er planlagt til december. Endelig. Vi blev gift i oktober 2020, men der lukkede alt ned, så vi kunne ikke rejse, selvom vi have planlagt den perfekte bryllupsrejse. Og så blev jeg gravid. Så nu slår vi bryllupsrejsen sammen med barslen, og så skal vi afsted til vinter.

- Hvor skal I hen?

- 14 dage til Phuket på et rigtig lækkert hotel. Min mand, Christoffer Schnack Ringø, kan heller ikke rejse på alle tider af året, så vi venter til december, hvor fodboldsæsonen er slut, og med det kolde vintervejr herhjemme glæder jeg mig til at komme ned i varmen.

Arkivfoto: Alexandra Schuler/Ritzau Scanpix

- Hvorfor lige Thailand?

- Min mand har været der for mange år siden, og jeg har bare altid drømt om at se landet. Og så er der varmegaranti, selvom vi rejser så sent på året.

- Hvor meget har I planlagt?

- Vi har faktisk kun booket hotellet, og det kan afbestilles, hvis alt går galt. Eftersom vores datter først bliver født til sommer, og hun hverken har navn eller pas endnu, er det svært at købe flybilletterne.

- Det kommer også helt an på, hvilket sindelag og temperament hun viser sig at have, og om det overhovedet er realistisk at sidde 14 timer på et fly til Asien. Men vi krydser fingre for, at det lykkes, for vi trænger til ferie.

- Hvornår var I sidst ude at rejse sammen som par?

- Det må være tre år siden. Dengang gik turen til Nice i Sydfrankrig, hvor jeg også har boet, så jeg kunne vise ham rundt i byen. Selvom jeg kendte området, var det fedt at vise ham det og få nogle fælles minder sammen. Jeg glæder mig, til vi får endnu flere, for det er bare noget andet, når man rejser sammen som par og nu snart familie.

- Hvilken ferieform voksede du selv op med?

- Det var camping med mine forældre. Min søster og jeg på bagsædet, campingvognen bagpå og så ned til Gardasøen i Italien. De somre er også nogle af mine bedste ferieminder.

Arkivfoto: Anne Hinge/Jyllands Posten

- Faktisk var det meningen, at hele familien skulle til Italien her til sommer. Mine forældre har også lejet et feriehus i Toscana, som vi alle sammen skulle være i. Men min termin er i juli, så vi bliver hjemme i år.

- Hvad har du altid med i kufferten?

- Da jeg svømmede, havde jeg altid min egen hovedpude med. Jeg gad ikke gamble med hverken søvn eller risikoen for at få spændingshovedpine. Min nakke er lidt sart.

- Har du et sted, du gerne vil vende tilbage til?

- Jeg kunne godt tænke mig at opleve Caribien igen. Jeg var der for år tilbage med mine forældre på krydstogt, og selvom det er en meget udskældt rejseform med et dårligt ry, så gad jeg godt opleve det med min mand.

- Det smarte ved krydstogt er jo, at man kan ligge ved poolen, og så bliver man fragtet videre til næste stop, hvor man kan gå i land og opleve kulturen.

Arkivfoto: Finn Frandsen

- Har du en bucket list med steder, du bare skal se?

- Hawaii og Antarktis. To meget forskellige steder. Og så bliver jeg også nødt til at tage på safari igen. Det har jeg været engang, men igen vil jeg også gerne opleve det med min mand og datter engang.

