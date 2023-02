Vin, køjesenge og crocs til alle

- Har du været ude at rejse for nyligt?

- Jeg er faktisk lige kommet hjem fra fire dages skiferie i Italien. Vi var et selskab på 30 kvinder, der var afsted sammen, boede på et refugie oppe på bjerget ved Monte Rosa i Norditalien og stod på ski og snowboard fra morgen til aften.

- Hvordan var det kommet i stand?

- Det er også første gang, jeg har prøvet at rejse med så mange på én gang, men det gik super gnidningsfrit og var en festlig omgang. Det var i forbindelse med, at en af mine veninder fyldte 49, og så fik hun den idé, at hun ville samle et hold og så endte det med at være en broget flok med venners venner.

- Hun er selv arkitekt, og det sjove er, at det var yderligere 22 af rejseselskabet også. Vi var kun otte, der lavede noget andet til daglig. Det fineste ved det er, at det gik så godt, at vi vil gøre det til en fast tradition.

- Hvordan boede I, når I var så mange?

- Det var et refugie oppe på bjerget, meget low key med køjesenge og crocs til alle. Fordi vi var så mange, optog vi næsten alle værelserne. Der var sådan en dejlig afslappet stemning, og efter en lang dag på pisterne gik alle rundt i joggingtøj og drak vin.

- Hvad står du på?

- Snowboard.

Alperne er ganske heftige omkring det 4636 meter høje Monte Rosa. Arkivfoto: Getty Creative

- Var det et godt skisportsområde?

- Superfedt, men det er ikke for begyndere. Det var lutter røde og sorte pister, så det krævede, at man havde erfaring. Der var tre i selskabet, der hverken stod på ski eller snowboard, men så havde vores rejsearrangør, Brammer Ski, arrangeret det sådan, at de i stedet kunne gå nogle lange ture, når vi andre var af sted.

- Hvor foretrækker du at stå på ski?

- Jeg plejer at tage sydpå og har i mange år sværget til de franske skisportssteder, men sidste år var jeg faktisk i Tjekkiet med min søn på otte år. Tanken var oprindeligt, at jeg ville tage ham med til Monte Rosa her i vinterferien, men jeg ombestemte mig, og nu skal vi en tur til Trysil i Norge med nogle gode venner.

- Hvordan kan det være?

- Dels fordi det var et område, der krævede meget erfaring, og dels fordi jeg så, hvor fedt han havde det på skiskole med andre børn. Godt nok kørte vi sammen bagefter, selvom han står på ski, men det er bare noget andet at køre med jævnaldrende. Skiferier er for mig også en social ferie, og fordi han ikke har nogen søskende, ser jeg allerhelst, at vi holder sammen med nogle andre med børn på hans alder.

Arkivfoto: Getty Creative

- Hvor mange år har I været på skiferie sammen?

- Han har stået på ski, siden han var fire år, og så er det blevet til et par skiferier og ellers svipture til Sverige. I mine øjne er skiferier klart de fedeste ferier, når man har børn, for alle leger nøjagtig den samme leg og er sammen i en setting, hvor børnene lige så godt kan give de voksne baghjul.

- Jeg kan næsten regne ud, at du mest er til aktive ferier?

- Helt sikkert. Jeg kan sagtens være på stranden en hel dag, men jeg ligger ikke i en strandstol, det er jeg for rastløs til. Uanset hvor i verden jeg skal på stranden, har jeg altid mit Fresco Ball-sæt med. Det er en form for strandtennis, jeg købte i Brasilien, men det er med en hård bold, så det kræver teknik for at spille det. Jeg kan ikke se mig fri for at være enormt konkurrencemenneske, så jeg spiller ikke med hvem som helst.

- Hvad er dit bedste rejsetip?

- Jeg rejser også for at spise god mad, og der er Instagram et fantastisk værktøj til at finde de rigtig gode restauranter, inden man ankommer. En ferie er for kort til dårlig mad, så jeg er altid forberedt.



