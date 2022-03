Voldsomme ventetider på nye pas

Må arbejde på højtryk: I flere kommuner er der lang kø til Borgerservice. Det skyldes, at rejselystne danskere har opdaget, at deres pas er udløbet under pandemien

Restriktionerne var dårligt nok fjernet, før danskerne havde pakket kufferterne og booket flyafgange mod varmere himmelstrøg.

Derfor er en del danskere havnet i en situation, hvor passet til deres overraskelse er udløbet, mens det har samlet støv under coronapandemien.

Borgerservice i landets fire største kommuner melder alle om større travlhed end normalt. Det skyldes dels, at restriktionerne er fjernet, og dels at der fra 1. januar 2022 er indført nye regler om, at borgere ikke længere kan få leveret deres pas med posten.

Nu skal alle møde fysisk op for både at bestille og afhente pas.

- De nye regler er indført, fordi alt for mange pas er forsvundet i posten. Og så handler det om en forhøjet terrorrisiko.

- Det danske pas er jo ret attraktivt. Det ligger på en fjerdeplads, når det gælder om at få adgang til flest af verdens lande uden først at søge visum, forklarer Lene Djurhuus, leder af Borgerservice i Odense Kommune.

Da Borgerservice i de forskellige kommuner kun har et begrænset antal betjeningskranke, har de fleste kommuner fundet på alternative metoder til at løse udfordringen.

I Odense er der nu et såkaldt passkab, hvor borgere - også udenfor kommunens åbningstid - kan afhente et nyt pas med NemID.

Én måneds ventetid

Aarhus Kommune tager skridtet videre og tilbyder også syv forskellige afhentningssteder.

I Aalborg Kommune er der dog hverken pasudleveringsskabe eller forskellige afhentningssteder. Dorthe Jespersgaard, kontorchef i borgerservice i Aalborg Kommune, melder om et større pres:

- Vi kan helt sikkert mærke, at der er kommet gang i rejselysten igen. Dét med at borgerne nu skal betjenes to gange i stedet for én kan vi mærke ret så markant.

- Her i Aalborg skal man bestille tid til pasfornyelse, og den næste ledige tid er i slutningen af marts. Vi har et stort efterslæb efter de lange nedlukninger, men vi gør alt, hvad vi kan.

Sæt dig ind reglerne

Du behøver dog ikke at få koldsved på panden, hvis du skal ud og rejse om få dage og passet til din overraskelse er udløbet.

Alle kommuner har hastetider, hvor de enten kan forlænge passet, lave et såkaldt nødpas eller igangsætte en hastelevering. Du kan dog kun få forlænget dit pas én gang.

Det er dog vigtigt at huske på, at når du fornyer dit pas, så får du et nyt pasnummer.

Det betyder, at dine flybilletter med det gamle pasnummer er ugyldige. Du skal derfor hurtigst muligt kontakte dit flyselskab.

Derudover skal du også være opmærksom på, at der er en række lande som eksempelvis USA, der ikke accepterer nødpas ved indrejse og udrejse.

- Vi gør meget ud af at fortælle borgerne, at det er deres eget ansvar at sætte sig ind i indrejseregler. Det kan vi nemlig ikke rådgive om.

- Men vi anbefaler altid at kigge på Udenrigsministeriets hjemmeside. Der kan man sandsynligvis finde al den information, man har brug for, siger Lene Djurhuus, leder af Borgerservice i Odense Kommune.

