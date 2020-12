Rejste til Færøerne for at undgå karantænehotel

Ti dage i isolation på et hotelværelse.

Det var ikke, hvad norske Bård Andersen trængte til, efter at han havde mistet sit arbejde i et dansk rejsebureau på grund af coronakrisen.

Men sådan måtte det være, hvis han skal hjem til jul, ifølge de norske coronaregler.

Danmark er nemlig et 'rødt land' på grund af den høje smitte. Og da Bård Andersen samtidig har adresse i Aarhus, var kun løsningen med karantænehotel tilbage.

- Jeg ville være ankommet til Oslo Lufthavn og interneret på et karantænehotel i ti dage, som jeg selv skulle betale for, siger Bård Andersen til Ekstra Bladet.

- Min eneste mulighed for at komme ud og få frisk luft ville være hotellets udearealer.

- Og da jeg lige er blevet opsagt fra mit arbejde, syntes jeg, det ville være hårdt at sidde alene med mine tanker på et hotelværelse i så lang tid.

I stedet fik Bård Andersen den idé, at han kunne rejse til Færøerne. Landet har langt fra lige så mange smittede som Danmark, og derfor ville han ikke behøve at gå i karantæne ved ankomst til Norge.

Bård Andersen var ikke vild med udsigten til ti dage på et hotelværelse. 'Jeg er et aktivt menneske med et stort behov for at bevæge mig og være udenfor', siger han. Foto: Privat

For en uge siden pakkede han derfor kufferten og tog et fly fra Billund til Torshavn. Her er han nu indkvarteret i en lejebolig, som er hans i 11 dage. Han er fri til at gå på sightseeing, hvis blot han holder afstand til andre mennesker.

- De første dage har jeg holdt mig i ro, siger Bård Andersen.

- Men om lidt får jeg svar på min coronatest, og hvis den er negativ, er planen at leje en bil og køre rundt. Jeg har blandt andet et par bekendte, som jeg har aftalt at mødes med.

Bård Andersen vurderer, at den lange omvej hjem til Norge koster nogenlunde det samme som de 3500 danske kroner, han ville skulle have op af lommen for ti overnatninger på et norsk karantænehotel.

Ikke-rengjorte værelser

De norske karantænehoteller er blevet mødt af heftig kritik i medierne.

VG har berettet om dårlig hygiejne, brugte håndklæder og sengetøj, der ikke er blevet skiftet efter de forrige gæster.

Bård Andersen føler sig utryg ved de norske karantænehoteller.

- Det er lidt som en hub, hvor der kommer rejsende til fra hele Europa og fra lande med et langt højere smittetryk end Danmark. Og de skal alle indlogeres på et meget lille sted.

Efter otte år i Aarhus mistede Bård Andersen sit job i rejsebranchen, og derfor flytter han nu hjem til Oslo. Foto: Privat

Han undrer sig også over, at norske udenlandsstuderende er undtaget for reglerne. De kan bare tage direkte hjem til deres forældre og gå i karantæne der.

- Det er jo ofte de unge, som går meget i byen og udsætter sig selv for smitterisiko.

Nye regler kommer for sent

Bård Andersen erkender det paradoksale ved, at han bruger Færøerne som karantænested. Han kender andre nordmænd, der har gjort det samme. Alligevel er det ikke et trick, han vil opfordre andre til.

Mens den 39-årige nordmand har opholdt sig på Færøerne, har Norges regering ændret ordningen, så der nu er alternativer til karantænehoteller.

De regler kunne myndighederne godt have skruet sammen i bedre tid op til juledagene, mener Bård Andersen.

- Jeg var ikke taget til Færøerne med de nye regler, men jeg er stadig glad for, at jeg valgte, som jeg gjorde.

