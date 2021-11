Rekordbillige flybilletter til danskernes favorit

Fra 1. november kunne Thailand atter åbne grænserne for længselsfulde turister, der i 18 lange måneder har måttet vente på at besøge den ellers populære feriedestination.

Fra da af kunne færdigvaccinerede fra 63 lande igen rejse til Thailand uden at skulle i isolation, hvoraf Danmark er en af de lande.

De ændrede rejserestriktioner har fået flere danskere til at ile hen til skærmen for at søge på flybilletter til Thailand.

Lige netop nu kan man da også gøre sig en god handel, hvis man ønsker at udskifte dansk kulde og gråvejr med sol, sandstrande og krystalblåt badevand.

For ifølge prissammenligningssiden travelmarket.dk er der lige nu billige flybilletter til Thailand.

Hver fjerde uge udgiver siden det såkaldte Dansk Flyprisindex, som i denne omgang viser, at flyafgange fra henholdsvis Billund, Aalborg og Hamborg til Thailand er på rekordlavt niveau.

Dertil er det også et lavt niveau med afrejse fra Københavns Lufthavn.

Her er priserne: