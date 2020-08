Rekordlavt: Corona stopper tyvene

Nye tal fra Topdanmark peger på et markant fald i antallet af tyverier henover sommeren. Corona har ændret betingelserne radikalt for tyvene

Det har på alle måder været en anderledes sommer. Corona har vendt op og ned på alting: Forsamlingsforbud, sikker afstand, aflysning af festivaler og koncerter.

Men mens vi taler om krisetiderne for de hårdt pressede restaurations- og caféejere, flyselskaber og hoteller, ja, så glemmer vi en anden gruppe, hvis profession hænger i en tynd tråd som følge af corona: Tyvene.

Pandemien, nedlukningen og coronakravene gør livet svært for de langfingrede. Det viser nye tal fra Topdanmark.

Danmarks næststørste forsikringsselskab har i juli kun modtaget halvdelen af de tyverianmeldelser, det gjorde sidste år. I juli 2019 blev der anmeldt 1023 tyverier blandt Topdanmarks kunder. Tilsvarende er tallet i juli 2020 på kun 579. Det er et fald på cirka 44 procent, oplyser Topdanmark i en pressemeddelelse.

Coronakrav gør det vanskeligt at stjæle

I antallet af tyverier fra offentlige steder og butikker ses et så markant fald som hele 82 procent sammenlignet med sidste år, og biltyverierne er halveret, oplyser forsikringsselskabet. Det er rekordlave tal.

- Folk holder mere afstand og mødes i langt mindre grad i store forsamlinger eller går i et tæt menneskemylder på gaden. Det har gjort tyverier langt vanskeligere i denne sommer, siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark, i pressemeddelelsen.

Aflysningen af sommerens festivaler påpeges også som en betydningsfuld faktor for tyveritallene, da eksempelvis Roskilde Festival plejer at være et mekka for lomme- og telttyve.

En hård sommer for tyvene, der dog må kigge langt efter en hjælpepakke.

