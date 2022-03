Rekordmange overnatter i det fri

Det er blevet mere og mere populært for danskerne at booke overnatninger på lejrpladser, hvor de får mulighed for at overnatte i det fri.

Coronapandemien har imidlertid sat skub i den udvikling, hvor endnu flere har fået lyst til at krybe i soveposen ude midt i den danske natur.

Således blev 2021 er rekordår, hvor mere end 270.000 bookede en overnatning på en af de i alt 150 lejrpladser i de statslige skove, som Naturstyrelsen driver.

Det er 30.000 flere bookinger, end der var i 2020, selv om der også her var en stor stigning.

Det skriver Politiken.

Accelereret under corona

Mediet har blandt andet været i kontakt med Naturstyrelsen, som bekræfter, at der længe har været en stigende interesse for at overnatte i det fri.

Konkret har man siden 2013 oplevet en kontinuerlig stigning.

Samtidig hersker der hos Naturstyrelsen ingen tvivl:

Coronapandemien har sat turbo på den i forvejen stigende interesse.

- Men den er klart blevet accelereret de seneste to år. Og da vi har haft det samme antal lejrpladser hele tiden, er stigningen udtryk for et betydeligt større antal brugere, siger Lars Bendix Poulsen, specialkonsulent i Naturstyrelsen til Politiken.

Politiken har desuden været i kontakt med blandt andre Dansk Vandrelaug, som også oplever, at flere har fået lyst til at dyrke naturen. Her har man i perioden fra 2013 til i dag oplevet en medlemsstigning på 3000.

Her mener man, der mest af alt er tale om en generel tendens, hvor danskerne i højere grad har behov for at koble af fra teknologi og en stresset hverdag.