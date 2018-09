Rekordsommer for flyforsinkelser: En halv milliard på vej til flypassagerer

Rekordmange rejsende måtte denne sommer væbne sig med tålmodighed, før de kunne lægge sig til rette på solstolen med en eksotisk drink i hånden i sydens sol.

Hele 200.000 flypassagerer har nemlig i år oplevet kompensationsberettigede forsinkelser og aflysninger i danske lufthavne på rejsen i perioden fra den 1. juni til den 1. september.

Det viser de nyeste tal for flyforsinkelser, som flykompensationsselskabet AirHelp har fået indsigt i.

Det betyder, at de berørte flypassagerer har hele 455 millioner danske kroner til gode - altså hvad der svarer til lige knap en halv milliard.

Det høje beløb gør dermed denne sommer til en rekordsommer for flyforsinkelser, da det er en stigning på hele 190 procent i forhold til samme periode sidste år, hvor den samlede kompensation til sommerrejsende i danske lufthavne lød på lige over 153 millioner kroner.

Strejkeramte Ryanair i strid modvind: - En lov er en lov!

De mest forsinkede flyselskaber

Nogle af årsagerne til de ekstremt mange flyforsinkelser og aflysninger skyldes blandt andet mandskabsmangel hos SAS samt de yderst omtalte strejker hos lavprisflyselskabet Ryanair.

Derudover sætter den store stigning af flypassagerer - ifølge AirHelp – lufthavnene under pres på grund af deres manglende kapacitet. Ikke desto mindre påpeger Henrik Zilmer, der er stifter af AirHelp, at berørte passagerer skal holde fast i deres ret til kompensation:

- 2018 er et år som presser flyindustrien. Dette beviser igen, at der er meget arbejde at gå i gang med, og der er lang vej til at flyselskaberne prioriterer passagerlovgivningen. Vi får mange henvendelser, og der er tydeligvis behov for, at AirHelp kæmper for at skaffe passagerne deres retmæssige kompensation.

Det er dog ikke kun SAS og Ryanair, der har kæmpet med forsinkelser og aflysninger. Hvis man gransker tallene, viser det sig, at EasyJet rent faktisk klarer sig dårligst og har haft forsinkelser på hele 35 procent af afgangene fra Danmark.

Til dette skal dog bemærkes, at det gælder forsinkelser på over 15 minutter, mens det kræver en forsinkelse på over tre timer, hvis man skal være berettiget til kompensation.

Norwegian havde - ifølge AirHelp - forsinkelser på 31,4 procent af deres flyvninger i sommermånederne fra Danmark, mens SAS og Ryanair havde henholdsvis 28 procent og 26 procent.

Flyproblemer: Dette er dine rettigheder I tilfælde af fly, der er forsinket i mere end tre timer, aflyst eller nægtet boarding kan passagerer være berettiget til økonomisk kompensation på op til 600 euro pr person oveni en ændring eller refundering af den oprindelige flybillet. Betingelserne er, at afgangslufthavnen skal være inden for EU, eller at flyselskabet har hovedsæde i EU og lander i EU. Desuden skal flyselskabet være skyld i flyforsinkelsen. Kompensation kan kræves inden for tre år efter den forstyrrede flyvning. ’Ekstraordinære omstændigheder’ såsom storme eller medicinske nødsituationer fritager flyselskabet for at skulle udbetale kompensation til flypassagererne. Er du strandet i en lufthavn i mere end to timer, er flyselskabet også forpligtet til at tilbyde passagererne mad, drikke, adgang til telefon eller internet og overnatning, hvis det er nødvendigt. Den Europæiske Domstol besluttede i april 2018, at flyselskaber skal kompensere deres passagerer for flyforsinkelser og aflysninger, selv hvis det skyldes strejke hos personalet. Det gælder både for tidligere og kommende strejker. Kilde: AirHelp

Se også: Efter strejke-helvede: Så mange penge skylder Ryanair sine passagerer