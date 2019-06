Rekordsommer: Her er de fem travleste rejsedage i Københavns Lufthavn

Skal du hen over sommeren flyve fra Københavns Lufthavn, kan du godt pakke store mængder tålmodighed ned i bagagen, for der bliver særdeles travlt i terminalerne i Københavns Lufthavne. Der forventes 37 dage med flere end 100.000 rejsende i de tre sommermåneder.

Det oplyser Københavns Lufthavne i deres prognoser for sommerperioden i en pressemeddelelse.

Sidste år blev der 25. juni sat hidtidig rekord for mest travle dag i lufthavnen, da der var 109.399 rejsende. I år ser den mest travle dag ud til at falde tirsdag 16. juli med 111.500 passagerer. Særligt fem dage bliver meget travle i lufthavnen i år.

Fredag 28. juni forventes 108.300 rejsende,

Mandag 15. juli forventes 110.100 rejsende.

Mandag 22. juli forventes 110.300 rejsende.

Tirsdag 9. juli forventes 110.500 rejsende.

Tirsdag 16. juli forventes 111.500 rejsende.

I alt forventes der omkring ni millioner rejsende i de tre sommermåneder fra juni til og med august.

- Derfor er det vigtigt at have det gode humør og lidt tålmodighed med på rejsen og have forberedt så godt som muligt hjemmefra og pakket håndbagagen rigtigt, så det er nemt at komme igennem sikkerhedstjekket, fortæller Kristian Durhuus, driftsdirektør i Københavns Lufthavn, i pressemeddelelsen.

Særlige spor

De, der har prøvet at rejse med børn, ved sikkert, at der kan være meget at holde styr på, og at ekstra lange køer ikke ligefrem løfter stemningen.

Derfor har Københavns Lufthavne hen over sommeren etableret særlige spor i sikkerhedskontrollen til familier med børn under 12 år.

- Det er vigtigt, at de mange børn også får en god oplevelse igennem sikkerhedstjekket. Børnene ved ofte ikke, hvad der skal ske og kan blive lidt utrygge ved situationen og de mange mennesker. Derfor har vi oprettet særlige spor for familier med børn under 12 år, så børnene og deres forældre kan komme igennem i deres eget tempo, siger Kristian Durhuus.

Gode råd til rejsen - Tjek dit pas ikke er udløbet. - Har du børn under 12 år, så kan du bruge børnefamilie-sporene i Sikkerhedskontrollen. - Tjek håndbagagen for lommeknive, sakse og andre skarpe genstande og husk at pak dine væsker i en gennemsigtig, genlukkelig pose. Væsker over 100 ml. må ikke medbringes i håndbagagen. - Pak væsker og elektronik øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det ud og ligge det i bakker. - Check in hjemmefra, hvis det er muligt - så sparer du tiden i lufthavnen - Følg dit fly på Cph.dk eller på app'en CPH Airport - så får du altid opdateringer om ændringer på din rejse, og hvilken gate du skal til. - Skal du rejse uden for Schengen-området, skal du igennem paskontrollen. Det er derfor en god idé at holde øje med ventetiden i paskontrollen. Det kan du gøre, når du følger dit fly på cph.dk eller på app'en CPH Airport. Kilde: Københavns Lufthavne

Ikke kun herhjemme

Den travle rejsetid rækker ud over de danske grænser, for sommeren bliver travl i hele Europa. I perioder vil der være trafik-køer på luftvejene gennem Europa - ikke mindst over Tyskland og Frankrig, hvor der mangler flyveledere, oplyser Københavns Lufthavne.

- Sammen med flyveledelsen i Naviair gør vi alt for at mindske generne ved sommerens mange forsinkelser. Vi prøver at få de mange forsinkede fly afsted igen så hurtigt som muligt. Men vi slipper desværre ikke for forsinkelser. Så her er det også vigtigt med lidt godt humør. Man er på vej på ferie, og man skal nok komme frem, siger Kristian Durhuus.

Sommerferien starter for alvor den 28. juni, hvor der forventes 108.300 rejsende. Ifølge prognoserne vil der i år være flere rejsedage med flere end 110.000 passagerer.

