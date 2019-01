Religiøs opvasker fyret for at nægte søndagsvagter: Koster 140 millioner

Det har kostet Conrad Miami Hotel i det sydlige Florida intet mindre end 21,5 millioner dollars - svarende til 140 millioner danske kroner -, at fyre en medarbejder, der nægtede at arbejde om søndagen.

Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt Miami Herald og NBC Miami.

Medarbejderen ved navn Marie Jean Pierre havde inden sin fyring tilbage i marts 2016 arbejdet som hotelopvasker for hotellet i mere end et årti, men blev fyret, efter hun var udeblevet fra seks søndagsvagter.

Fyringen skete på trods af, at den 60-årige kvinde inden sin ansættelse gjorde sin arbejdsgiver opmærksom på, at hun er medlem af den katolske missionærgruppe 'Soldiers of Christ Church', og at hun derfor ikke kunne arbejde om søndagen, fordi hun bruger dagen i kirken.

- Jeg elsker Gud. Jeg arbejder ikke søndag, fordi om søndagen ærer jeg Gud, siger Marie Jean Pierre til det amerikanske medie.

Derfor sagsøgte den 60-årige i maj 2017 sin tidligere arbejdsgiver for at krænke den amerikanske 'Civil Rights Act' fra 1964, der forbyder arbejdsgivere at diskriminere på baggrund af race, farve, religion, oprindelse og seksuelle forhold.

Se også: Kæmpe millionerstatning til krydstogt-ansat

- Det handlede aldrig om pengene

Marie Jean Pierre blev mandag tildelt 21 millioner dollars i erstatning plus 35.000 dollars i tabt arbejdsfortjeneste samt 500.000 dollars for følelsesmæssig smerte, hvilket sammenlagt bliver omtrent 21,5 millioner dollars.

Den 60-årige kan dog på trods af dommen ikke læne sig tilbage og nyde livet som mangemillionær, da Florida har en beløbsgrænse, når det kommer til udbetaling af erstatning for såkaldte 'punitive damages', og derfor modtager hun højst sandsynligt 'kun' 500.000 dollars, hvilket svarer til lige knap 3,3 millioner danske kroner.

- Det her handlede aldrig om pengene, men om at sende et budskab til andre virksomheder - store eller små. Hvis de tager imod medarbejdernes blod og sved, så bør de belønne dem eller som minimum anerkende deres religiøse overbevisninger, siger Marie Jean Pierres advokat, Marc Brumer, til NBC Miami.

Det pågældende hotel blev tidligere bestyret af den internationale hotelkæde Hilton, og de fortæller i en pressemeddelelse, at de har tænkt sig at anke dommen.

- I løbet af Mrs. Pierres ti år på hotellet, har vi lavet adskillige aftaler for at imødekomme hendes personlige og religiøse forpligtelser, lyder det i pressemeddelelsen.

Se også: Kvinde skal tilbagebetale enorm Airbnb-indtjening