Ren abefest

Efter to års pause får thailandske aber igen lov til at mæske sig i frugt

I den thailandske provins Lopburi har der heldigvis igen været regulær abefest.

Aberne har nemlig måttet undvære en elsket tradition i to år grundet manglen på turister. Det skriver Reuters.

Det er en tilbagevendende tradition i Lopburi, at makakaben takkes for deres bidrag til turiststrømmen. Det gøres med et gigantisk festmåltid bestående af bjerge af frisk frugt, som aberne får lov at gå 'banans' i.

Makakaben er vidt udbredt i Asien. Lopburi bliver kaldt 'Abeprovinsen', og turister rejser dertil fra nær og fjern for at se de søde primater. Befolkningen takker aberne ved at stille for omkring 20.000 kroner frugt til rådighed.

'Dagens specialitet er durian, som er forholdsvis dyr. Lopburi-aberne kan godt lide kostbare ting,' siger Yongyuth Kitwatananusont, som har organiseret over 30 abefestivaler.

Turisterne er så småt begyndt at vende tilbage til Thailand efter den thailandske regering pr. 1. november åbnede for indrejse uden karantænekrav for vaccinerede turister. Alene i november har landet budt hele 100.000 tilrejsende velkomne. Det er mere end de ti foregående måneder tilsammen.

Traditionen glæder også de mange turister, og flere er set lege med aberne.

'Det er første gang i to år, at aberne får lov at spise alle mulige slags frugter, og jeg er glad på deres vegne,' udtaler turist Thanida Phudjeeb.

Foto: Jack Taylor/AFP

Foto: Jack Taylor/AFP

Foto: Jack Taylor/AFP

Foto: Chalinee Thirasupa/Reuters