Renere vand er årsagen: Hundredvis af hvaler spottet ved New York

Hvalsafari ved den amerikanske storby New York? Lyder det som en urealistisk idé? Det er det faktisk ikke, for ved New York City kan man være heldig at spotte hvaler i Hudson-floden.

Faktisk er der over de seneste otte år sket en stigning i antallet af hvaler, som er blevet spottet ved New York City, på 540 procent.

Det skriver mediet Patch.com på baggrund af tal fra organisationen Gotham Whale.

Organisationen Gotham Whale begyndte tilbage i 2010 at føre et register over antallet af spottede hvaler i vandene omkring New York City. I 2010 blev blot fem hvaler set, mens der i 2018 blev spottet hele 272, hvoraf næsten alle er pukkelhvaler.

Se også: Kæmpe bøde: Mand havde 4.788 levende igler i håndbagagen

Artiklen fortsætter under opslagene ...

Renere vand

Årsagen til den store stigning i antallet af hvaler skal ifølge Gotham Whale findes i, at vandene er blevet renere og mindre forurenede takket være mange forskellige projekter, som har haft netop det sigte.

Paul Sieswerda, der arbejdede mere end 20 år på New York Aquarium, før han startede Gotham Whale, fortæller, at mindre forurening i Hudson-floden har haft en dramatisk effekt.

- Så Hudson-floden, i stedet for at bringe forurening til de områder, vi ser hvalerne - den nederste del af flodmundingen og området lige uden for Hudson-flodens munding - så bringer den nu næringsstoffer til, siger han til Patch.

Se også: Sjælden kæmpegrib set i Danmark: - Det er en stor sensation

Næringsstofferne er med til at fodre små alger, der tiltrækker en bestemt type fisk af arten Menhaden, som udgør en stor næringskilde for pukkelhvaler.

Gotham Whale-organisationen samarbejder med American Princess Cruises om at tilbyde turister og indbyggere i New York chancen for at sejle ud for at se pukkelhvalerne fra 4. maj til 3. november.

- Størrelsen alene er utrolig. De er store som busser, og at tænke, at de er levende dyr, og at tænke på, at de har styrken til at hoppe helt op af vandet, når de bryder vandoverfladen er et syn, som jeg synes, er unikt for dyreriget, siger Sieswerda.