Rider palmetræ som en cowboy

Den halsbrækkende video er blevet set over seks millioner gange og har affødt flere sjove kommentarer

Danske skovhuggere kan prise sig lykkelige over, at palmetræer primært er hjemmehørende i tropiske klimaer.

I hvert fald at dømme ud fra en video, som er gået viralt på Twitter.

Det er brugeren Rex Chapman, der har delt videoen, som viser en mand, der sidder oppe i et usædvanlig højt palmetræ. Med sig har han en motorsav, hvilket ikke gør det efterfølgende hændelsesforløb mindre nervepirrende.

Idet manden skærer den øverste del af palmen af, får det stammen til at svaje voldsomt, så den stakkels palmehugger slynges fra side til side.

Folk undrer sig: Er det normalt?

Videoen er i skrivende stund blevet set 6,9 millioner gange og har affødt tusindvis af kommentarer.

Flere undrer sig over den metode, manden bruger til at nedbringe den skæve palme. Hvorfor gør han ikke som normale skovhuggere og fælder træet stående på jorden, ønsker flere at vide.

Andre forholder sig mere humoristisk til episoden. Blandt andet ser flere et muligt marked for palmer som forlystelser i tivoli.

- Folk er villige til at betale gode penge for sådan en tur, mener en bruger.

Efter pres: Google fjerner billeder af berømt klippe

Bør aflønnes for sit vovemod

En anden bruger, DownUnda2008, er målløs over mandens dødsforagt:

- Ikke nok med at fyren hænger på palmen, han har også en tændt motorsav !!!

- Hvad end han bliver betalt, er det ikke nok, nøjes en bruger ved navn Ben Young med at konstatere.

Palmen blev angiveligt fældet, fordi den var så skæv, at den udgjorde en fare for forbipasserende.

Videoen er optaget 24. september 2020 i San Bernardino i Californien.

Hotel sagsøger turist for negativ anmeldelse på Tripadvisor