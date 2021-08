Risikerer bøde: Dansk jæger forveksler elg med vildsvin

En dansk jæger skal måske overveje at bestille en tid hos optikeren

Elgen er det største klovdyr i Sverige. Vildsvinet er det mindste.

Alligevel lykkedes det en dansk jæger i 40-års alderen at forveksle de to dyr, da han var på jagt i nærheden af Halltorp syd for Kalmar i sidste uge. Det skriver Dagens Vimmerby.

Danskeren var på vildsvinejagt med et varmesigte natten til torsdag og troede, at han havde fået et vildsvin på kornet.

Da manden kom frem til sit døde jagtbytte, viste det sig imidlertid at være en elgko.

- Det viste sig også, at elgen havde en kalv, så efter en søgning blev kalven fundet og blev også skudt, siger Robert Loeffel, talsmand for region syd, til Dagens Vimmerby.

En elg kan veje op til 700 kg og er knapt to meter høj. Et vildsvin kan derimod veje op mod 200 kg og er op til 120 cm i højden.

Det er ikke ulovligt at jage og skyde elge i Sverige. Det estimeres faktisk, at der skydes omkring 100.000 elge årligt, hvilket svarer til en fjerdedel af bestanden.

Jagtsæsonen for elge begynder på forskellige tidspunkter alt efter, hvor i Sverige man befinder sig. I Nordsverige begynder den i september, og i Sydsverige begynder den først i oktober.

Desuden må de udelukkende jages i dagtimerne.

Den forvirrede jæger har dermed overtrådt de sydsvenske reglerne, og han er derfor nu mistænkt for brud på jagtreglementet.

Overtrædelse straffes med bøde.