Risiko for bøder: Få styr på toldreglerne inden sommerferien

Hvis du vil undgå en bøde og en stor ekstraregning, når du kommer hjem fra ferien, kan der være god grund til at læse op på toldreglerne, inden du tager på sommerferie.

Sådan lyder en opfordring fra Toldstyrelsen, meddeler de i en pressemeddelelse.

Når man shopper på ferien i udlandet, er der ganske mange toldregler at holde styr på, så man undgår en bøde.

Først og fremmest har det betydning, om du holder ferie i et EU-land eller i et land uden for EU. Går ferien til et land inden for EU, må du frit tage varer med hjem, så længe de er til eget brug. Eget brug betyder, at det kun er til dig, familiemedlemmer og gæster i dit hjem.

Skal du derimod uden for et EU-land, bliver reglerne mere komplicerede. Fra lande uden for EU kan du afgiftsfrit tage varer med til en værdi af 3.250 kroner, hvis du kommer med fly eller færge. Skal du passere grænsen i bil, er loftet på 2.250 kroner. Det er den samlede sum af dine varer, der tæller.

Tobak og spiritus

Uanset om du rejser inden eller uden for EU, er der dog undtagelser, når det kommer til tobak og spiritus. Eksempelvis er grænsen for antallet af cigaretter 200 uden for EU og 800 inden for EU - også selv om det er til eget brug.

- Der er forskellige regler for, hvor meget man må tage med hjem fra ferien, når det gælder tobak og alkohol alt efter, om man har holdt ferie i et EU-land eller uden for EU. Derfor er det en god ide lige at tjekke reglerne, inden man tager afsted, siger Preben Buchholtz, kontroldirektør i Toldstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Her kan du blive klogere på toldreglerne. Grafik: Toldstyrelsen

Hold dig fra kopivarer

Hos Toldstyrelsen råder de desuden til, at man er særligt opmærksom på lidt for gode tilbud på mærkevarer. Kopivarer er specielt et problem inden for elektronik, ure og tøj.

- Du kan risikere at sætte dit og andres helbred på spil ved at købe kopivarer. Så skal jeg give et godt råd, må det være, at virker tilbuddet for godt til at være sandt, så er det nok for godt til at være sandt, siger Preben Buchholtz.

Du kan blive klogere på kopivarer på jegvælgerægte.dk.

Udover de almindelige toldregler er der samtidig bestemte varer, hvor du skal tænke dig ekstra godt om, før du vælger at tage dem med hjem. Det gælder fødevarer, dyr og planter.

Fødevarer til eget brug må du normalt gerne have med fra EU-lande. Men uden for EU går den ikke.

Du kan indføre planter fra andre EU-lande, hvis planterne er til eget brug. Men tjek altid reglerne. Der er en lang række planter, som kræver særlig tilladelse. Plantesouvenirs fra lande uden for EU er næsten altid problematisk. Du risikerer i værste fald at indføre insekter og plantesygdomme, der kan være skadelige for vores natur.

- Selvom det kan være lovligt at købe varen i det pågældende land, er det ikke sikkert, at det er lovligt at tage den med hjem til Danmark, siger Preben Buchholtz.

Hvis du overtræder reglerne for, hvor meget du må have med uden at betale told og afgifter, får du en bøde. Som regel er bøden to gange det beløb, du skulle have betalt i told og afgifter. Ud over bøden skal du betale tolden og afgifterne.

Alle toldreglerne kan ses på skat.dk/rejs.

