Risiko for forsinkelser: Flyselskab giver sig selv mere tid

For at komme forsinkelser i forkøbet i den travle sommerperiode har Lufthansa forlænget rejsetiden og sænket ambitionerne

Fem til 15 minutter længere rejsetid, flere reservefly på standby og lavere ambitioner for, hvad man kan proppe i lommen, når sommeren er slut.

Det er hovedpunkterne i den strategi, som Lufthansa håber kan føre flyselskabet gennem den travle sommerperiode uden at mærke alt for meget til de problemer, europæisk luftfart i øjeblikket døjer med.

Ifølge Lufthansa-chef Carsten Spohr er der efterhånden flere fly i luften, end lufthavnene og personalet på jorden kan kapere. Danske Check-in.dk skriver, at problemerne allerede i de kommende måneder vil give stor risiko for forsinkelser.

- Lufttransport har nydt godt af en uforholdsmæssig stor vækst i flere år. Investeringerne og moderniseringerne af infrastrukturen kan ikke følge med i samme tempo. Markedet vil måske generelt vokse langsommere i de kommende år, men infrastrukturen vil alligevel ikke kunne vokse helt så stærkt, så på et tidspunkt er kapaciteten opbrugt, siger Carsten Spohr til mediet Routes Online.

Lægger låg på væksten

For flyselskaberne i EU er forsinkelser lig med kontante tab, for i de tilfælde har alle passagererne ret til erstatning. Det er i dette lys, tilføjelsen af en buffer på mellem fem og 15 minutter skal ses.

Samtidig nedjusterer Lufthansa sin forventning til sommerens økonomiske vækst. I stedet for at gå efter at vokse 3,8 procent, går man nu efter blot 1,8.

- Vi har ikke brug for at vækste i blinde og for enhver pris, men for kvalitetsvækst. Det betyder, at infrastrukturen skal matche efterspørgslen. Hvis det ikke er muligt, er vi nødt til at tale om et realistisk loft på væksten. For eksempel at indføre et maksimalt antal flyvninger i nogle luftrum, siger Carsten Spohr til Routes Online.

Når forsinkelserne ikke kan tilskrives et proppet luftrum, men derimod tekniske fejl, håber Lufthansa at kunne trække på de mange fly, man har overtaget fra det krakkede Air Berlin. Hvor man tidligere havde 15 reservefly stående klar, har man nu hele 37.

- Det er flere, end mange flyselskaber har på vingerne i alt. De kan alene være med til at sikre, at kompensationerne til forsinkede passagerer bliver reduceret, siger Carsten Spohr til Routes Online.

