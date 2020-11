Risiko for kæmpebøder: Kanarieøerne i panik over nye indrejsekrav

Nu skal du have en negativ PCR-test for at få lov at rejse ind i Spanien

Danmark er på vej med regionale rejsevejledninger, og det betyder, at der er håb for de mange danskere, der drømmer om at veksle en mørk coronavinter med sol og strand på Kanarieøerne.

Men husk lige at læse godt op på indrejsereglerne, inden du pakker kufferten.

Du risikerer nemlig både at blive anholdt og pålagt enorme bøder, hvis du møder op i en spansk lufthavn uden papirerne i orden.

Det skriver det norske netmedie Canariavisen.

Kan blive anholdt

Mandag trådte nye regler i kraft for at rejse ind i Spanien.

Nu skal alle, der ankommer til landet fra 'højrisikoområder’ - det er blandt andet Danmark - medbringe en negativ PCR-test (svælgpodning, red.) for at blive lukket ind i landet. Testen skal været taget tidligst 72 timer før ankomst til Spanien for at være gyldig.

Undlader du at følge reglerne, risikerer du bødestraf på op til 45.000 danske kroner, skriver den spanske tv-station Antena 3. Du vil dertil blive pålagt at tage en test i lufthavnen og anholdt, indtil der foreligger et testsvar.

De nye regler gælder for alle over seks år.

Turisterne bliver skræmt væk

På Kanarieøerne, der er danskernes yndlingsdestination på denne årstid, har de lokale myndigheder kæmpet imod kravet om en PCR-test.

Det vil skræmme tusindvis af turister bort i den vigtige vintersæson, argumenterer man.

- Jeg er meget bekymret for, at det kommer til at medføre massive aflysninger, siger den regionale turistchef Yaiza Castilla ifølge Canariavisen.

Indtil for nylig har det været nok med en negativ antigen-test for at få lov at besøge de populære vulkanøer, der ligger ud for Afrikas vestkyst omkring 1300 kilometer fra nærmeste stykke europæiske fastland.

Antigen-testene er hurtige, men langt fra lige så træfsikre som PCR-tests, hvor der foretages en podning af svælget med en vatpind.

Tenerife er værst ramt

Mere end 1,6 millioner spaniere er ifølge Worldometer blevet testet positiv for coronavirus siden smitteudbruddet i marts.

På Kanarieøerne har man indtil nu registreret 20.300 smittede, viser officielle tal fra de spanske myndigheder.

Her fremgår det også, at smittetrykket veksler fra ø til ø. Af øgruppens 4238 aktivt smittede befinder langt de fleste sig på Tenerife og Gran Canaria, mens blot få lige nu er smittede på de resterende øer.

