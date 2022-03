Robot vogter over Pompeji

En robot ved navn Spot er blevet sat ind ved Pompeji for at overvåge den ældgamle vulkanby

En firbenet robot ved navn Spot er blevet sat ind ved Pompeji.

Robotten ligner til forveksling en hund - måske snarere en vagthund.

Formålet med Spot er nemlig, at den skal overvåge den populære turistattraktion.

Det skriver Forbes.

Robothunden har evnen til at klemme sig ind i små, snævre rum, hvilket gør den særlig ideel til opgaven.

Her kan den overvåge flere af de passager af Pompeji, hvor mennesker har svært ved at færdes for blandt andet at se, hvilken tilstand områderne er i.

Skal højne sikkerheden

Undervejs på sine inspektioner samler Spot data ind - informationer, som senere kan bruges til at højne sikkerheden og restaureringen af Pompeji.

Spot er skabt af det amerikanske ingeniør- og robotdesignfirma Boston Dynamics og er en del af et større teknologisk eksperiment i Pompeji.

Her har man en målsætning om at forvalte stedet på en 'intelligent' og 'bæredygtig' måde, lyder det fra de myndigheder, som varetager Pompeji.

Udover Spot har man indsat en flyvende laserscanner, som skal lave 3D-scanninger af de arkæologiske seværdigheder ved vulkanbyen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Skjulte gange under jorden

Spot skal desuden benyttes til at finde frem til skjulte, underjordiske tunneller, som for år tilbage blev gravet af skattejægere og gravrøvere, som ville plyndre diverse gravkamre og rigmandsboliger i Pompeji for værdigenstande.

Disse tunneller er sidenhen blevet ulovlige, og det er strengt forbudt at færdes i dem. Mest af alt fordi de er ekstremt usikre, hvor der er stor risiko for, at de falder sammen.

Man kender lokationen på nogle af disse tunneller, men langt størstedelen af dem ligger hengemt under jordens overflade ved Pompeji.

Pompeji er en antik havneby, som ligger ved Napolibugten i Italien.

Byen blev sammen med omkringliggende byer begravet af lava, da vulkanen Vesuv gik i udbrud i år 79.

I dag er ruinerne af Pompeji et yndet turistmål, som har op mod to millioner besøgende årligt.

Gennem årene er der blevet fundet et utal af arkæologiske skatte. Se et udpluk af dem her.