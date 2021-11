Royale ædelsten på auktion

Juvelerne blev smuglet væk fra Rusland under revolutionen i 1917

I næste uge får du mulighed for at byde på nogle yderst sjældne og ganske værdifulde ædelsten, når de kommer på auktion i Geneve i Schweiz.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De royale juveler, som nu er til salg, blev smuglet væk fra Rusland under Den Russiske Revolution i 1917, som førte til afviklingen af zarstyret i landet.

Den kostbare samling består blandt andet af en stor, oval safir og en diamantbroche med matchende øreringe, som alle har tilhørt storhertuginde Maria Pavlovna, der var tante til den sidste russiske kejser, Nikolaj II.

-De (juvelerne, red.) tilhørte storhertuginde Maria Pavlovna af Rusland, som var dronningen af sociallivet i Sankt Petersborg, siger Olivier Wagner, som er salgsansvarlig og juvelekspert hos auktionshuset Sotheby's i Geneve, til Reuters.

- Hun var hustru til storhertug Vladimir, som var søn af zar Alexander II, og hun havde en fantastisk samling af smykker.

Dele af storhertuginde Maria Pavlovnas smykkesamling. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Solgt til fyrstefamilie

Det royale smykkesæt blev under Den Russiske Revolution betroet til storhertugindens ven, den britiske diplomat Albert Henry Stopford, som tog det med til London sammen med en række andre dyrebare juveler.

Maria Pavlovna flygtede fra Rusland og døde i Frankrig i 1920. Hendes broche og øreringe blev solgt til en europæisk fyrstefamilie, som erhvervede sig dem på en auktion tilbage i 2009.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Disse diamantøreringe, som vejer 25,88 karat, bliver også sat til salg på auktionen i Geneve. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Koster millioner

Hvis man drømmer om at erhverve sig smykkesamlingen, bør man formentlig være beredt på at skulle tømme både lommer, pung og opsparing.

For ifølge auktionshuset Sotheby's i Geneve er de ædelstensbelagte smykker vurderet til at koste mellem 280.000 og 480.000 schweiziske franc.

Det svarer cirka til et beløb mellem 1,9 og 3,3 millioner danske kroner.

Udover storhertuginde Maria Pavlovnas smykker sælges også en række andre juveler, der menes at stamme fra samme tid og sted.

Blandt andet en orange og pink diamant, der vejer 25,62 karat.

Den er vurderet til at have en værdi mellem det, der svarer til 25 og knap 38 millioner danske kroner.

Nok som der er tale om et beløb, der for mange er direkte svimlende, så satser auktionshuset Sotheby's stærkt på at få de mange ædelsten solgt, når de kommer på auktion 10. november.

- Markedet er i øjeblikket meget dynamisk, og efter pandemien er folk i dag meget ivrige efter at købe smykker og købe noget håndgribeligt, som de kan nyde, siger Olivier Wagner til Reuters.

Andre værdifulde artefakter er forsvundet og omgærdet med stor mystik. Se her, hvordan der bliver ledt efter Hitlers forsvundne skat