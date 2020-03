Rusland åbner Europas største indendørs forlystelsespark

I lørdags åbnede det russiske svar på Disneyland - Dream Island - en indendørs forlystelsespark på 30 hektar.

Ifølge Dream Island er forlystelsesparken den største af sin slags i Europa.

Forlystelsesparken er bygget som et legetøjsslot og ligger i det sydlige Moskva. Det skriver New York Times.

Ruslands præsident Vladimir Putin var på besøg i den nye forlystelsepark i Moskva et par dage før den oficielle åbning. Foto: Alexey Nikolsky / Sputnik / AFP

Minder om Disneyland

Dream Island har kostet 1,5 milliarder dollars (omkring 10,2 milliarder danske kroner) og minder på nogle områder om Disneyland.

De har blandt andet bygget et univers op omkring 'Snedronningen', hvilket Disneylands Frozen-univers også er inspireret af.

Det betyder dog ikke så meget for Dream Island, at de bliver sammenlignet med Disneyland.

- Ordet Disneyland er på folks tunger. I Rusland siger vi Disneyland, når vi bare mener en forlystelsespark, siger Alena Burova, en pr-agent for Dream Island, til New York Times.

Moskvas borgmester Sergei Sobyanin og Ruslands præsident Vladimir Putin betragter en model af Dream Island. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters / Pool

Mangeårig drøm

Faktisk var det allerede under sovjetlederen Nikita Khrusjtjov, at de første ideer om at lave en pendant til Disneyland kom op at vende.

Forslaget var dengang at bygge en park, som kredsede om kultur, uddannelse og videnskabelige temaer. Ifølge New York Times skulle 'parken designes til børn, så de kunne lære om rummet, radioelektronik og de fantastiske succeser indenfor kemi, fysik og andre områder indenfor videnskaben, mens det samtidig skulle være sjovt'.

Regeringen satte dengang en del land af til parken, men der kom aldrig enighed om projektets finansiering. Derfor blev det skrinlagt igen.

Største i Europa

Over 60 år senere står Moskva nu med en helt ny forlystelsespark, som angiveligt skulle være den største indendørs park i Europa. De nye ejere er dog gået væk om ideen om en videnskabelig forlystelsespark.

- Ikke alle vil læse Tolstoj, specielt ikke en otteårig, siger Amiran Mutsoev, ejeren af Dream Island.

Forlystelsesparken har 9 forskellige zoner. Fem af dem er skabt af russiske kunstnere. Resten er attraktioner, som er kendt i forvejen. Her er det Smølferne, Hotel Transsylvania, Teenage Mutant Ninja Turtles og Hello Kitty, der vil være omdrejningspunktet.

Det forventes, at 7,5 millioner mennesker vil besøge Dream Island hvert år. Hovedsageligt vil det være moskovitterne selv. Adgang for en familie på fire koster 11.000 rubler (1159 kroner).