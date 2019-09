Rusland slækker igen kravene til visum

Besøg Vinterpaladset, gå ned ad Nevskij Prospekt, Sankt Petersborgs uendelige shoppegade eller gå på opdagelse i Peter og Paulus fæstningen.

Mulighederne er mange i millionbyen Sankt Petersborg, alligevel afholder mange sig fra at rejse til Rusland.

En af årsagerne er blandt andet, at det er en langtrukken affære at søge om visum til landet.

I Danmark skal man først bestille tid på det russiske visumcenter, som ligger i København. Efterfølgende skal man møde op og afgive sine fingeraftryk, for så at vente i omkring 10 dage på, at sagen er færdigbehandlet. Det koster over 500 kroner, og hvis man ikke er fra København-området, kan turen hurtigt tage en hel dag.

Det kan godt afholde nogen fra at søge turistvisum til landet, og finde andre mere tilgængelige rejsedestinationer.

I anerkendelse af dette har Vladimir Putin, Ruslands præsident, lovet at tilbyde e-visas til udlændinge fra 2021. Med det nye tiltag håber han at kunne få den årlige turisme-omsætning op på 15,5 milliarder, når hans valgperiode slutter i 2024. Det skriver The Moscow Times.

Sankt Petersborg og Leningrad-regionen fra efteråret

Men allerede fra 1. oktober vil turister og forretningsfolk have mulighed for at søge et elektronisk visum til Sankt Petersborg og den omkringliggende Leningrad-region, ifølge et russisk dekret offentliggjort 19. juli 2019.

Besøgende vil have mulighed for at blive i regionen i otte dage med et e-visum. Ifølge Moscow Times skal potentielle turister søge mindst fire dage før afrejse, og der vil ikke blive opkrævet et sagsbehandlingsgebyr.

Rusland håber, at de nye regler kan tiltrække op mod 12 millioner turister til Sankt Petersborg om året. I 2018 besøgte 8,2 millioner byen.

Siden 1. juli i år har det været muligt for danskere at søge om e-visa til Kaliningrad. Kaliningrad er et russisk territorium, som ligger indeklemt mellem Litauen og Polen med kyst mod Østersøen.

