Rusland vil gøre det simpelt at rejse ind i landet

Planlægger du en rejse til Rusland efter 1. januar 2021, så kan du glæde dig over, at visumprocessen nu bliver en hel del lettere.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, hvordan Rusland i efteråret 2019 åbnede op for e-visa til Skt. Petersborg og den omkringliggende Leningrad-region. Nu udvider de russiske myndigheder, og fra næste år kan danskere søge e-visa til hele landet.

Statsborgere fra 53 landet, heriblandt EU-borgere, vil være i stand til at søge visum gennem en simpel, elektronisk proces. Det skriver The Moscow Times.

Se også: Heltenes by

Det russiske e-visum kan søges af turister og kommer til at give adgang til landet i op til 16 dage. Det vil koste 339 kroner at søge det, hvilket godt kan blive dyrere end den gamle visumproces, men til gengæld slipper man som dansker for at skulle rejse til København og afgive sine fingeraftryk på det russiske visumcenter.

Turister fra hele verden giver ofte den besværlige visumproces skylden for, at de ikke besøger Rusland. Derfor tager Rusland nu dette skridt, da det er et mål for regeringen at øge turismen. Ruslands præsident, Vladimir Putin, har tidligere sagt, at han vil hæve Ruslands årlige indtægter på turisme til 15,5 milliarder dollars (105 milliarder kroner) i 2024.

Se også: Russerne frygter invasion af turister

Ikke for alle

De nye visumregler gælder for flere lande i Asien, Europa, Mellemøsten og Sydamerika. Statsborgere fra USA, Storbritannien og Canada vil dog stadig skulle igennem den gamle proces, hvis de vil besøge landet.

Ifølge viceudenrigsministeren i Rusland, Yevgeny Ivanov, skyldes dette geopolitiske konflikter. Han peger blandt andet på, at russiske diplomater i flere tilfælde har ventet i op til to år for at få visum til USA.

- Beslutningen om at inkludere et særligt land på listen blev taget ud fra nogle faktorer, som inkluderer deres visumpolitik mod russiske borgere, siger Yevgeny Ivanov.