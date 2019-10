Russerne frygter invasion af turister

Rusland har åbnet op for visumfri rejser til millionbyen Sankt Petersborg - nu frygter indbyggerne, at byen bliver invaderet af turister

Lokale i Sankt Petersborg frygter, at byen vil blive oversvømmet med turister, efter de russiske myndigheder har gjort det muligt at rejse til byen med et e-visa.

- De prøver at forvandle vores by til et karneval. Sankt Petersborgs status som Ruslands kulturelle hovedstad plejede at betyde noget, siger Marina Pogolsha til mediet Moscow Times.

Se også: SAS afslører helt nye ruter i sommeren 2020

Hun bor på Rubenstein Street, som over de sidste par år har udviklet sig til en bargade. Overfor hendes lejlighed er der åbnet en stripklub.

- Sådan er udsigten fra min lejlighed nu. Velkommen til helvede, siger den 52-årige kvinde og peger over mod baren.

Ifølge Moscow Times frygter flere, at byen ender som Prag eller Barcelona og bliver overrendt af fulde turister.

To millioner flere turister

Regeringen regner med, at der vil komme to millioner flere udenlandske turister til byen efter lempelsen i visumansøgningen. Dermed får byen seks millioner turister årligt. De mange turister forventes at bidrage til byens budget med omkring 900 millioner kroner. Pengene vil ifølge myndighederne blive øremærket til renovering af turistattraktioner og infrastruktur.

Se også: Rusland slækker igen kravene til visum

Men folk fra turismeindustrien tror ikke på, at byen kan klare to millioner flere turister om året.

Elena Sorokina, som er vicedirektør i et af Ruslands største rejsebureauer, UTS, peger på flere ting, som har brug for et løft, inden de mange turister strømmer til.

Blandt andet at infrastrukturen til byens lufthavn Pulkovo ikke er i top, byen har en aldrende busflåde, der er ikke nok hotelværelser og kulturelle landemærkerer er allerede slidt af masseturismen.

Se også: Anden Verdenskrig lever endnu

- Museerne i Sankt Petersborg har allerede nået deres maksimale kapacitet og kan ikke møde kravene, som det stigende antal turister har, siger Elena Sorokina til Moscow Times.

I sidste måned blev det offentligt kendt, at Turisme Ministeriet i Rusland overvejede at tildele kinesiske turistgrupper specifikke dage til at besøge Tsarskoye Selo museet, fordi grupperne forårsagede timelange køer.

Beboerne kæmper i mod

Beboerne på Rubenstein Street mærker presset fra de mange turister, men skyder ikke skylden på dem.

I stedet er de gået sammen om at bekæmpe, hvad de ser som virksomheder, der prøver at tjene nogle hurtige penge og myndigheder, som vender det blinde øje til.

De sidste tre år er barerne skudt op på gaden, og der er nu 82 barer i 34 beboelsesejendomme. Mange af barerne overholder ikke lovgivningen. For eksempel at dæmpe musikken efter klokken 10.

Se også: Berømt gade oversvømmet af turister: Nu lukker den

- Myndighederne er ikke opmærksomme på, hvad der sker i byen, så vi har indset, at vi selv er vores eneste håb - du kan sige, at vi er forenet i vores ulykke, siger Kirill Polisaev, som også bor på gaden.

Sammen med Marina Pogolsha og andre beboere går han selv rundt og tjekker, om barerne og restauranterne lever op til reglerne. Hvis ikke de gør det, så melder de dem. Det førte blandt andet til, at en bar blev lukket ned af den russiske forbruger-vagthund Rospotrebnadzor.