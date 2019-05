Russisk flyulykke: Farlig trend blandt passagerer kan have kostet liv

Passagererne har under evakueringen for travlt med at få håndbagagen med, lyder det fra en ekspert

Da en flyulykke i Sjeremetjevo-lufthavnen i Moskva søndag på tragisk vis kostede 41 mennesker livet, kan passagerernes gebærden have været medvirkende til, at evakueringen gik for langsomt.

Det skriver flere medier, blandt andre News.com.au og 7news.

I optagelser, som florerer fra ulykken, kan man se, hvordan flere af de passagerer, som flygter ud af det forulykkede fly, har deres håndbagage med. Billedet over artiklen er fra en af de optagelser.

Ifølge en ekspert, som mediet 7news har talt med, kan det have kostet menneskeliv, at nogle af passagererne har fokuseret på at få deres håndbagage med ud af det forulykkede fly.

Mediet understreger, at Geoffrey Thomas ikke med sikkerhed ved, at det har kostet liv, men at han vurderer, at det er 'ekstremt sandsynligt'.

- Det er en tragedie, at dette sker, og det er et problem, som industrien har haft kig på i noget tid, når passagerer ikke adlyder personalets instrukser om at komme ud af flyet så hurtigt som muligt, siger Geoffrey Thomas.

Sket før

Desværre er det ikke første gang i forbindelse med en flyulykke, at passagerers fokus på at få håndbagagen med udgør et problem.

Geoffrey Thomas fortæller, at luftfartsindustrien har observeret en bekymrende trend, hvor passagerer har mere fokus på deres håndbagage end deres egen og andre sikkerhed.

I en video fra 2016, som du kan se herunder, kan man se, hvordan passagerer under en nødsituation bruger tid på at få fat i deres håndbagage, mens personalet råber 'efterlad jeres bagage.'

Et andet eksempel stammer fra 2015, hvor et British Airways-fly nødlandede i Las Vegas. Videoen, som du kan se herunder, viser, hvordan passagerer slæber bagage efter sig under evakuering af flyet.

Ifølge eksperten Geoffrey Thomas siger industristandarder, at det skal tage 90 sekunder at evakuere et fly af den størrelse, når halvdelen af nødudgangene er i brug. To af fire nødudgange blev brugt på det forulykkede Sukhoi Superjet 100-fly i Rusland søndag.

Evakueringen tog ifølge 7news op mod seks minutter.

En talsperson for Civil Aviation Safety Authority ved navn Peter Gibson fortæller 7news, at mange passagerer ikke nødvendigvis lytter til flyets personale ved nødsituationer.

- At optage videoer, at gribe bagage, alt som forsinker en evakuering sætter dit eget liv på spil - og andres, siger Gibson til mediet.

Han understreger desuden, at skarpe kanter på håndbagage også kan udgøre en risiko, når passagererne skal glide ned af den oppustelige slidsk, som bruges til at evakuere personer fra fly.

