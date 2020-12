Ryanair åbner ny rute fra Billund

Det siges, at foråret er forelskelsens tid, og hvis vi alle så oven i købet får en vaccine i løbet af vinteren, ja, så kan foråret 2021 blive århundredets forår.

Ryanair kan mærke optimismen spire og har derfor annonceret en rutenyhed, der står i kærlighedens tegn.

Der åbnes for rejser til regioner med lav smitte

I foråret 2021 åbner det irske lavprisflyselskab en rute mellem Billund og Venedig.

Ruten er 'som sendt fra himlen', siger Jesper Klausholm, marketingchef i Billund Lufthavn, i en pressemeddelelse.

- Det viser, at flyselskaberne tror på en fremtid med danske rejsende, og vi ved fra forskellige undersøgelser, at danskerne er klar til at rejse, så snart det er muligt.

Stor frygt for flyrejser: Hver tredje dansker venter på vaccine

Krydser fingre for vaccine

Allerede nu er det muligt at købe flybilletter til den flydende by, hvor husene er bygget på træpæle, og kærestepar fragtes rundt i gondoler. Udenrigsministeriet fraråder ellers alle ikke-nødvendige rejser til Italien.

Jesper Klausholm glæder sig til at lægge 2020 bag sig. Han håber, at det kommende år bliver mere opløftende for luftfartsbranchen og turismeindustrien.

- Hvis vaccinen bliver taget godt imod og spredt hurtigt, og hvis coronapasset bliver accepteret i alle EU-landene, lyser tingene for alvor op i 2021. Og så er der håb for, at tingene stabiliserer sig hurtigere end frygtet.

Turister udvises for svømmetur i Venedig

Ifølge Jesper Klausholm forventer flyselskaberne, at situationen vender, og at man er tilbage på omkring 60-65 procent næste sommer.

Ryanair har før fløjet mellem Billund Lufthavn og Venedig-Treviso, der ligger 20 kilometer nord for Venedig.

Gondolerne skærer ned: Turisterne er blevet for tykke