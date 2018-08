Ryanair dropper gratis håndbagage

Snart skal du til at betale for at få håndbagage med på det omstridte lavprisselskabs flyafgange

Det har i mange år – som hos langt de fleste andre flyselskaber – været muligt at få ét stykke håndbagage på op til 10 kilo gratis med om bord hos Ryanair.

Men fra november vil det irske lavprisselskab til at opkræve mellem 6 og 10 euro – svarende til mellem 45 kroner og 75 kroner – for passagerernes håndbage.

Det skriver Reuters.

Med de nye regler vil det dog stadig være muligt at medbringe en ’lille, personlig taske’, som kan placeres under sædet foran.

Men hvis man ønsker at medbringe en kuffert i mellemstørrelse på op til ti kilo, skal det altså fremover til at koste penge. Ved check in vil man få muligheden for enten at tjekke bagagen ind for mellem 75 og 90 kroner eller, at tage den med i kabinen og placere den i rummet over sædet for mellem 60 og 75 kroner.

Selskabet forklarer til Reuters, at de foretager ændringen for at undgå forsinkelser forårsaget af passagerer, der medbringer for meget håndbagage.