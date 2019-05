Ryanair-fly blev forsinket i to timer: Personalet kunne ikke tælle

Udfordringer med at få talt passagererne gjorde, at et Ryanair-fly blev to timer forsinket

Et Ryanair-fly, der i weekenden skulle flyve fra London Stansted til Belfast Airport, blev forsinket i næsten to timer og endte med ikke at flyve før midnat, fordi personalet havde store problemer med at få talt og bekræftet, hvor mange passagerer der var ombord på flyet.

Det skriver Belfast Telegraph.

Omkring 100 passagerer var ombord på flyet, men var strandet på asfalten i et par timer, da personalet forsøgte at danne sig et overblik over antallet af passagerer.

En af passagererne, som Belfast Telegraph har talt med, beskriver situationen som 'kaotisk.'

- Det var det sidste fly ud af Stansted til Belfast, så alle ombord var opsatte på at komme så hurtigt hjem som muligt, siger vedkommende til mediet.

- Det så ud som om, der var to personer ombord på flyet, som de ikke kunne redegøre for. Personalet blev ved med at fortælle os, at de ikke lovligt kunne tage afsted, før de havde det korrekte antal passagerer, fortæller et vidne.

10 ansatte i gang

Personalet tjekkede ifølge mediet alle de ombordværendes boardingpas tre gange, inden flyet lettede.

På et tidspunkt var der ifølge passagereren, som Belfast Telegraph har talt med, 10 ansatte i gang med at tjekke passagerernes informationer, og vedkommende fortæller også, at personalet på et tidspunkt råbte navnene ud i kabinen og bad folk svare, hvis de var ombord.

- Der var megen frustration ombord blandt passagererne og et par enkelte højlydte røster, så det var rimelig intenst til tider, da vi ikke kunne se en ende på det, fortæller vedkommende.

- Vi fik en mundtlig undskyldning fra personalet, da vi endelig kunne lette og lande i Belfast klokken 1.20 i stedet for 23.30, fortæller han.

Til Indedependent beklager Ryanair hændelsen.

- Flyet fra London Stansted til Belfast (26. maj) var desværre forsinket inden take-off på grund af en mindre teknisk udfordring, inden det landede i Belfast senere på aftenen. Ryanair beklager forsinkelsen over for sine kunder, skriver de til mediet.