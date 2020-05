Ryanair flyver igen: 47 ruter fra Danmark

Billund, København, Aalborg og Aarhus. Fra lufthavnene i alle fire byer skal der 1. juli lette fly med Ryanairs karakteristiske hvide, blå og gule bemaling, hvis alt går efter planen.

Det sker som led i en stort anlagt genopretningsplan, som det irske lavprisselskab præsenterede tirsdag. På verdensplan vil flyselskabet genoptage 40 procent af sine afgange 1. juli, og det indebærer i første omgang 44 ruter fra Danmark.

1. august opjusterer man lidt mere, så Ryanair i alt vil have 47 ruter fra Danmark. Det skriver Berlingske, der citerer Check-in.dk.

Ifølge mediet skal flertallet af Ryanairs fly lette fra Københavns Lufthavn. Herfra vil man betjene 27 ruter, mens Billund Lufthavn får 17, Aarhus to og Aalborg en enkelt.

Ryanair har især prioriteret storbyruter til byer som London, Madrid, Budapest og Rom, men der er også sommermål som Costa Brava og Palma de Mallorca på programmet.

Retningslinjer er på vej

De 47 ruter er dog ikke nok til at nå alle de destinationer, man gjorde før coronakrisen.

Berlingske skriver, at ruterne fra København til bl.a. Tenerife, Sevilla og London-Southend ikke er med i første fase, og det bliver heller ikke muligt at nå Athen fra Billund Lufthavn med det irske flyselskab.

Inden krisen lukkede flytrafikken ned, barslede Ryanair med en rute fra Aarhus til Zadar i Kroatien, men den er også taget midlertidigt af bordet.

Ryanairs genopretningsplan kommer på et tidspunkt, hvor Udenrigsministeriet stadig fraråder alle unødvendige rejser. Flyselskaberne kan dog flyve frit til og fra Danmark i det omfang, de ønsker det, oplyser transportminister Benny Engelbrecht (S) ifølge Berlingske.

- Herudover kan jeg oplyse, at EU arbejder på et fælles regelsæt for retningslinjer for transportsektoren, og jeg forventer også, at EUs luftfartsagentur, EASA, kommer med konkrete retningslinjer for luftfarten inden for kort tid, siger ministeren ifølge mediet og tilføjer:

- Når landene og grænserne begynder at åbne, er det således vigtigt at have fælles retningslinjer på plads til at håndtere lufttrafikken.

