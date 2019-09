Ryanair glemte flypassagerer, som var låst inde

En gruppe passagerer, som skulle flyve med Ryanair, blev holdt fanget i en trappeskakt og glemt af personalet, mens flyet lettede uden dem. Det skriver Daily Record.

Omkring 35 passagerer, de fleste ældre mennesker, kom onsdag eftermiddag igennem boardingprocessen i Edinburgh Lufthavn, da de skulle med et fly til Krakow.

Men af uvisse årsager holdt Ryanair dem tilbage i en trappeskakt ud til flyet, som blev låst både i toppen og bunden, mens flyet stak af med al deres bagage.

Passagererne fortæller til Daily Record, at en medarbejder hos Ryanair, som havde tjekket deres pas og sendt dem videre mod flyet, klemte sig forbi dem på vej ned ad trappen og låste døren lige foran dem.

Læste online at flyet var lettet

Det var først, da en vred passager trykkede på en nødudgangsknap, at de 35 mennesker kom ud af skakten. Der havde de stået derinde i en time.

Flypersonalet var på det tidspunkt allerede fløjet afsted sammen med priority passagererne, som var heldige nok at komme ombord tidligere.

Parret Mark og Cara Henderson, som var på vej på bryllupsrejse, blev chokerede, da de så, at flyet var taget afsted, mens de havde stået inde i den trange trappeskakt.

- Folk var virkelig frustreret over forsinkelsen, så en af de andre passagerer tjekkede online, og der gik det op for os, at flyet var lettet uden os. Vi var målløse. Personalet var gået forbi os og havde derefter låst os inde, siger den nygifte Mark Henderson til Daily Record.

Da fejlen blev opdaget, fik Ryanair arrangeret et nyt fly, som fløj fem timer senere end det oprindelige fly.

- Vi bekræfter, at vi undersøger en bording hændelse fra Edinburgh til Krakow, hvor flyet afgik uden alle passagerer ombord. Vi undskylder til passagererne for ulejligheden, og vi arbejder tæt sammen med flyselskabet for at finde ud af, hvad der er gået galt, siger handlingselskabet i lufthavnen Swissport til Daily Record.