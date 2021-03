Ryanair i kæmpe græsk offensiv

Bjergskråninger med oliventræer og citronlunde, der glitrer i middelhavssolen.

Spørger man Ryanair, så bliver Grækenland denne sommers store rejsehit blandt europæiske turister.

Det irske lavprisflyselskab tror så meget på de græske øer, at det åbner 46 nye ruter, herunder flere fra danske lufthavne.

Det skriver Check-in.

København og Aarhus kan begge glæde sig til en ny rute til Korfu, mens Billund får Kreta som ny Ryanair-destination - alle med første afgang 2. juli.

Billige flyselskaber slås om populær rute

Vaccinerer øboere

Alt i alt sender Ryanair tre milliarder kroner efter nye ruter i det græske øhav.

Flyselskabet hæfter sig ved, at Grækenland har vist sig 'fast besluttet på at føre an' i kapløbet om at genstarte europæisk turisme.

- Efter offentliggørelsen af de første rejsekorridorer mellem Israel og Grækenland i april og den officielle genåbning af alle internationale rejser fra 14. maj er vi stolte af at støtte genopretningen af landets turistindustri og tilbyde både græske besøgende og kunder et større udvalg og endda lavere priser, lyder det i en presseudtalelse fra Jason McGuinness, der er kommerciel direktør hos Ryanair.

Grækenland er i fuld gang med at vaccinere sin befolkning, men til forskel fra andre lande har det tilrettelagt sit vaccinationsprogram, så de små øer er forrest i køen.

Dermed håber landet at kunne tilbyde Nordeuropas vinterblege og solhungrende turister en række coronasikre charterdestinationer til sommer.

Endnu et flyselskab vil flyve til danskerfavorit