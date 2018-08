Ryanair-pilot besvimede under nødlanding

En pilot besvimede midt under et voldsomt tordenvejr, og kaptajnen måtte derfor lande flyet selv

Rejsende til den italienske ferieby Palermo i Sicilien fik torsdag den 23. august en flyvetur, de sent vil glemme.

For ikke nok med, at FR3918-flyet fra London Stansted blev nødt til at blive omdirigeret og nødlande i Trapani på grund af et voldsomt lyn- og tordenvejr, blev piloten om bord på flyet også så utilpas, at han besvimede kort før nødlandingen i den italienske by.

Det skriver Express.

Ryanair har bekræftet hændelsen over for mediet og fortæller, at piloten 'besvimede kortvarigt', og at han efterfølgende blev hastet til hospitalet, da flyet landede i Trapani.

Han er efterfølgende blevet udskrevet fra hospitalet igen.

Afviser hovedskade

- Piloten på flyet besvimede kortvarigt, da flyet skulle til at blive landet af kaptajnen i Trapani. Han (piloten, red.) blev undersøgt på stedet af læger og blev siden hen kørt til hospitalet, hvor han blev yderligere undersøgt, før han blev udskrevet uden nogen form for symptomer eller ubehag, siger en talsmand fra Ryanair til Express.

Ifølge Aviation Herald har flere italienske medier skrevet, at piloten havde slået sit hoved under den voldsomme turbulens i forbindelse med stormvejret, men det har Ryanair-kaptajnen, der måtte lande flyet alene, siden hen afvist.

Han fortæller – ifølge Aviation Herald -, at piloten gradvist fik det dårligt, og til sidst fik et ildefindende, hvorefter han besvimede.

Der var 186 passagerer om bord på flyet.

