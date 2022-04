Ryanair sender afgift videre til kunderne

Fra 1. april har Belgien indført passagerafgifter på flybilletter.

Afgifter, som det irske lavprisflyselskab Ryanair nu har valgt, at kunderne skal betale.

Det skriver Politiken.

Konkret er der tale om en afgift på et beløb mellem to og ti euro pr. passager, hvilket svarer til mellem cirka 15 og 75 danske kroner.

Afgiften er pålagt alle, der letter fra en belgisk lufthavn, som flyver en rute, der er kortere end 500 kilometer, og beløbet varierer alt efter destination.

Kravet er blandt andet sat i værk for, at passagerer i højere grad skal overveje alternative transportmidler, som er mere klimavenlige end flyrejser, når de skal rejse inden for relativt korte distancer.

Ryanair har imidlertid valgt at lægge afgiften på passagerer oveni billetprisen - en beslutning, som ikke undrer aktieanalysechef og luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Efter corona er alle luftfartsselskabers økonomi så presset, at de er nødt at hæve priserne på billetterne, når der kommer nye udgifter som for eksempel en afgift på passagerer, siger han til Politiken.

Jacob Pedersen vurderer samtidig, at den belgiske afgift næppe får mange til at ændre deres flyvaner. Han peger på, at beløbet er for småt til at ændre på forbrugsvanerne.

I stedet mener han, at afgiften skal op i omegnen af 1000 kroner for at få den enkelte passager til at genoverveje sine rejsemuligheder.